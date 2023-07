La preseason di Pistoia Tante sfide interessanti

Il tempo di mettere a posto gli ultimi due tasselli che mancano per comporre il mosaico biacorosso e poi per la Estra Pistoia prenderà il via la nuova avventura. Subito dopo Ferragosto, infatti, si alzerà il sipario sulla stagione 202324 in vista dell’inizio del campionato di serie A. Vecchi e nuovi biancorossi arriveranno in città e si sottoporranno alle visite mediche e test di rito fra il 16 ed il 18 agosto, giorni nei quali inizieranno anche le prime sedute di allenamento. Come da tradizione, la prima fase sarà riservata alla maggior attenzione alla parte atletica per arrivare alla prima amichevole in programma sabato 26 agosto al "PalaCarrara" contro l’Umana Chiusi, formazione di A2: sarà questo l’unico appuntamento di tutta la pre-season fra le mura amiche.

Nel weekend successivo, Estra Pistoia sarà protagonista al "Memorial Pajetta" in programma per l’1 e 2 settembre a Udine: le avversarie saranno i padroni di casa dell’Apu Udine, la Fortitudo Bologna e la Reale Mutua Torino contro la quale, un mese fa, i biancorossi hanno vinto la finale playoff per il salto in A. Si salirà di tono sabato 9 e domenica 10 settembre grazie ad un ulteriore torneo che si svolgerà a Sansepolcro, provincia di Arezzo. Le avversarie di Estra Pistoia saranno Pallacanestro Reggiana, Vuelle Pesaro e Napoli Basket per quello che sarà, a tutti gli effetti, il primo assaggio relativo alla massima serie. Della Rosa e compagni saranno poi di scena al "Trofeo Lovari" di Lucca, come avevamo anticipato nei giorni scorsi, in programma il 15 e 16 settembre al "PalaTagliate": in questo caso le avversarie saranno Vuelle Pesaro, Umana Reyer Venezia e Derthona Basket. Infine, l’ultima amichevole pre-campionato si disputerà sabato 23 settembre a Lugo di Romagna contro l’Aquila Basket Trento. Ricordiamo che domenica 1° ottobre prenderà il via la regular season di Serie A. Gli orari delle varie partite e gli accoppiamenti dei tornei saranno comunicati successivamente.

Un pre campionato ricco e intenso per la Estra Pistoia che avrà modo sia di iniziare a trovare una propria fisionomia di squadra e di gruppo e anche di saggiare quelle che saranno le prossime avversarie in campionato. Una serie di amichevoli e di tornei che purtroppo vedranno i biancorossi impegnati praticamente sempre lontano dal PalaCarrara per cui i tifosi dovranno aspettare l’inizio della stagione per vedere all’opera la squadra. L’unica possibilità di vedere da vicino Pistoia, vista la vicinanza, è legata al torneo Lovari che si svolgerà a Lucca dove solitamente il popolo biancorosso non è mai mancato.

Maurizio Innocenti