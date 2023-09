La Pistoiese cerca continuità nel big-match contro il Carpi

Una partita per dare continuità. Deve essere questo l’obiettivo della Pistoiese per la sfida di domenica contro il Carpi (stadio Melani ore 15). Gli arancioni, dopo la sconfitta alla prima giornata, hanno vinto contro San Marino e Aglianese e adesso, appunto, c’è da dare continuità, perché è questo ciò che deve fare una squadra che punta a vincere il campionato. Non solo: visto che l’avversario di turno è una squadra, che come gli arancioni punta a salto di categoria vincere diventa ancora più importante. Il Carpi, infatti, ha una rosa decisamente competitiva composta da elementi di valore per la categoria: una squadra molto fisica e che gioca un calcio organizzato. Le due squadre sono appaiate in classifica con 6 punti, a -3 dalla coppia di testa formata da Sammaurese e Mezzolara. Si tratta, quindi, di uno scontro diretto importante per rimanere attaccati alla vetta. La Pistoiese arriva all’appuntamento forte della vittoria nel derby contro l’Aglianese, il Carpi con la voglia di riscatto dopo la sconfitta casalinga contro il Fanfulla. Gli arancioni in queste prime tre giornate hanno dimostrato, come ha detto lo stesso tecnico Luigi Consonni, di "essere una squadra che non è ancora una squadra". Un concetto che rende bene l’idea. La Pistoiese è una squadra nel senso di gruppo unito, di determinazione e voglia di non mollare mai, ma al tempo stesso manca ancora qualcosa per essere a pieno regime, perché i meccanismi di gioco non sono perfettamente oliati. Domenica, dunque, servirà uno step in più.

Maurizio Innocenti