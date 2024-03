Il post-partita. Brienza non molla la presa: "Serve vincerne ancora una»

Fondamentale, decisiva, chi più ne ha, più ne metta. Gli aggettivi per definire la vittoria di Pistoia su Cremona si sprecano e, in accezione positiva, vanno tutti bene. "Una vittoria importantissima – dice Nicola Brienza – che ci pone sul 2-0 con Cremona e fondamentale in ottica salvezza. Abbiamo giocato un primo tempo eccellente sia in difesa che in attacco, nel secondo loro hanno alzato il livello togliendoci alcune cose ma i ragazzi sono stati bravi a tenere botta. Siamo sempre stati in controllo del match anche se la sospensione per un problema al cronometro non ci ha aiutato, in questi casi avvantaggia sempre la squadra che è dietro e così è stato. Abbiamo ripreso il gioco sbagliando subito la rimessa e qualche altro errore nel finale, per fortuna avevamo un buon margine di vantaggio che ci ha permesso di portarla a casa".

Due punti che fanno compiere un deciso passo in avanti all’Estra verso la salvezza, soprattutto alla luce dei risultati di giornata. Ancora non si può dire che l’obiettivo sia stato raggiunto, manca la matematica, ma i biancorossi possono iniziare a guardare avanti, con calma, rimanendo sempre sul pezzo, ma un’occhiata alla classifica la possono dare. Certo non è questo il momento di rilassarsi e pensare di aver già raggiunto l’obiettivo. "La nostra vittoria e le sconfitte di Brindisi e Pesaro ci fanno compiere un ulteriore passo in avanti – afferma il tecnico biancorosso – Non siamo ancora salvi ma diciamo che cambia la prospettiva però dobbiamo continuare ad avere quella fame di voler sempre dimostrare qualcosa in ogni partita anche perché quando non c’è stata siamo andati incontro a brutte prestazioni. Non possiamo abbassare la tensione ma continuare a pensare sempre alla prossima gara da giocare. Abbiamo una trasferta a Napoli e poi la partita interna contro Treviso e se dovesse arrivare una vittoria potremmo dire di aver coronato il nostro sogno. A quel punto, ma solo a quel punto, vedremo dove siamo arrivati e se continueremo ad essere bravi come lo siamo stati fino ad ora potremo anche pensare a qualcosa di più".

Maurizio Innocenti