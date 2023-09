Il personaggio. Il "nostro» Sisi ai mondiali di rugby La convocazione con le Zebre

L’Italrugby alla volta della Francia, dove si terranno i Mondiali. E nel gruppo azzurro, è rappresentata anche Abetone: fra i convocati c’è infatti David Sisi, al suo secondo campionato del mondo con l’Italia dopo quello del 2019 svoltosi in Giappone. Non è una sorpresa a dirla tutta, visto che il rugbista anglo-italiano di origini abetonesi ha già messo insieme 28 caps, anche se ha saltato l’ultimo test match stravinto contro i giapponesi. A trent’anni (compiuti lo scorso febbraio) sembra ormai aver raggiunto la piena maturità agonistica ed atletica.

Le Zebre sono reduci da uno United Rugby Championship in tono minore, però la franchigia non ha avuto dubbi nel riconfermare capitan Sisi rinnovandogli il contratto sino al 2025. E anche la fiducia del commissario tecnico Kieran Crowley nei suoi confronti pare intatta, visto che lo ha chiamato anche per l’avventura francese. Il cammino di Sisi e compagni inizierà sabato prossimo alle 13 con la Namibia, per poi vedersela il 20 settembre prossimo con l’Uruguay.

Le partite più difficili saranno le ultime due del girone A, sulla carta: l’Italia dovrà infatti affrontare due candidate al successo finale quali la Nuova Zelanda (il 29 settembre) e la Francia (il 6 ottobre successivo). Se quattro anni fa Sisi era praticamente all’esordio, stavolta sarà uno dei veterani della rosa. E coach Crowley si aspetta da lui anche quell’apporto fondamentale in termini di esperienza, per poter ben figurare sul massimo palcoscenico intercontinentale.

G.F.