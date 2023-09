Il nuovo Dany Basket Quarrata pronto al via: debutto in amichevole domani a San Miniato

L’esordio ufficioso. Domani, domenica 3 settembre, con inizio alle 20.30 a San Miniato, debutta il nuovo Dany Basket Quarrata, sponsorizzato Consorzio Leonardo Servizi e Lavori. La squadra mobiliera, ancora una volta affidata alle cure di Alberto Tonfoni, è reduce da un mini-ritiro sulla montagna pistoiese e da una settimana di intensi allenamenti al PalaMelo di Via Arcoveggio. Un’esperienza assolutamente inedita per la società quarratina, quella del mini-ritiro, fortemente voluta dal presidente Gino Giuntini per consentire alla formazione di prepararsi non solo a temperature più gradevoli, ma anche in una situazione di totale comfort. Un modo questo per cominciare immediatamente a fare gruppo, fra vecchi e nuovi elementi. I giocatori, assieme ai componenti dello staff, hanno alloggiato all’Hotel La Pace di Maresca e lavorato all’interno del palazzetto dello sport Sandro Pertini di Bardalone. Il Dany Basket è stato ricevuto dall’amministrazione comunale di San Marcello Piteglio, nella fattispecie dal sindaco Luca Marmo. La promessa, da ambo le parti, è stata quella di rivedersi fra un anno. Questi i prossimi test amichevoli: venerdì 8 settembre, dalle 20 ad Altopascio; venerdì 15 settembre prima uscita al PalaMelo della città del mobile: dalle 21 sfida alla Pallacanestro Prato Dragons.

Gianluca Barni