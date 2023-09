Il muro del Ponte Buggianese non va giù. Rimpianti per il Valdinievole Montecatini

Valdinievole Montecatini

0

Ponte Buggianese

0

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Valdinievole Montecatini: Cortopassi, Marseglia, Coselli (50’ Luchesi), Rinaldi (86’ Volpi), Fedi, Torracchi, Rosati, Isola (66’ Veraldi), Ba (83’ Dingozi), Bibaj Gersi (70’ Bibaj Gerti), Bacci. A disp.: Baldi, Lici, Susini, Giulianelli. All.: Tocchini.

PONTE BUGGIANESE: Rizzato, Seghi (46’ Sali), Belluomini, Zocco, Palmese, Chelini, Pievani (66’ Gianotti), Granucci, Nardi (46’ Ferrari, Martinelli. A disp.: Belli, Saquella, Ceccarelli, Zani, Sabia. All.: Gutili.

Arbitro: Avelardi di Livorno.

Finisce senza vinti né vincitori l’andata del primo turno di Coppa Italia che ha visto di fronte Valdinievole Montecatini e Ponte Buggianese. Dalle prime battute sembrava che l’agonismo fosse più marcato e invece vuoi anche i 33 gradi delle ore 15 hanno fatto sì che gli entusiasmi fossero bagnati. Il primo tempo è stato col freno a mano tirato a parte la prima occasione di Nardi avvenuta dopo appena un minuto e la risposta di Gersi Bibaj dopo otto, mentre Martinelli al 20’ ha colpito la parte superiore della traversa. L’evento che poteva cambiare la partita è arrivato allo scadere di tempo quando Ba è partito in contro piede e Chelini contrastandolo lo ha fatto cadere, l’arbitro che era a due passi non ha esitato a sventolare il cartellino rosso lasciando il Ponte in dieci. Nella ripresa i termali non hanno saputo approfittare della superiorità numerica e per poco non subiscono il gol ad opera di Sali al 47’ che ha accarezzato il palo, per il resto equilibrio in campo con gli ospiti che hanno fatto vedere qualcosa in più. A fine gara il pareggio è ritenuto giusto a mister Tocchini: "Abbiamo giocato col freno a mano tirato – ha commentato – e per questo non sono tanto contento". Dall’altra parte Gutili si è detto soddisfatto "per un secondo tempo di sacrificio e temperamento".

Stefano Incerpi