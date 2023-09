Il migliore è Piscitella

Ricco 6: il portiere arancione trascorre una tranquilla di domenica di riposo. Il San Marino non si rende mai pericoloso, per cui può dormire sonni tranquilli doccia fredda iniziale esclusa.

Goffredi 6: una partita diligente, senza sbavature. Tiene bene la posizione senza correre in rischi particolari. E visto il risultato, va bene così (Pertica sv).

Davì 6,5: serve l’assist per il gol della vittoria , come di consueto comanda la difesa alla perfezione e dalla sue parti non passa nessuno.

Salto 6,5: suo il gol che regala i primi tre punti alla Pistoiese, un premio per una prestazione decisamente più che sufficiente. Il centrale arancione sta dimostrando di essere una sicurezza per il reparto e per i compagni.

Chrysovergis 6: spinge sulla sua fascia di competenza e difende non facendo passare nessuno, dimostrando personalità e piedi buoni.

Tanasa 6: una prestazione senza infamia e senza lode: si limita troppo a fare il compito senza prendere iniziative che invece fanno parte del suo repertorio e di cui la squadra avrebbe bisogno. La sufficienza c’è ma può dare di più.

Costa 6: lotta a centrocampo, imposta e rompe il gioco dando una grossa mano alla squadra. E soprattutto si guadagna il rigore del pari.

Ferrandino 5,5: si vede poco e non riesce ad accendarsi com’è nelle sue corde. Ci prova ad entrare in partita ma i risultati non lo premiano (Silvestro sv).

Oubakent 5,5: vale il discorso fatto per Ferrandino. Gli esterni dovrebbero fare la differenza e invece si sono visti poco o niente. E’ normale aspettarsi qualcosa di più (Di Mino sv).

Marquez 6,5: realizza il gol del pareggio su rigore ma soprattutto fa a sportellate con i difensori avversari lottando su ogni pallone (La Monica sv).

Piscitella 7: fa pentole e coperchi, la fascia sinistra è roba sua e fa ciò che vuole. Per la difesa del San Marino è un rebus senza soluzione (Diodato sv).

Consonni 6.5: una vittoria mai messa in discussione con la Pistoiese che di fatto ha chiuso la pratica nel primo tempo grazie ad una prestazione decisamente di livello. Se serviva una risposta la squadra l’ha data dimostrano di avere tutto per essere competitiva, c’è da capire i motivi del calo nella seconda parte di gara.

M.I.