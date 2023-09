Il derby dice Pistoiese Piscitella abbatte il Prato

Pistoiese

1

Prato

0

PISTOIESE (4-3-3): Ricco; Goffredi, Salto, Davì, Chrysovergis; Lordkipenidze, Tanasa, Costa (25’ st Diodato); Ferrandino (13 st Piscitella), Marquez, Oubakent (49’ st Chiesa). A disp.: Valentini, Di Mino, Pertica, Fiaschi, Beconcini, Nardella. All. Consonni.

PRATO (4-3-2-1): Balducci; Demoleon (33’ st Oliviero), De Pace, Monticone, Casucci; Stickler, Trovade (36’ st Gemignani), Cela (36’ st D’Agostino); Mobilio, Marangon; Tedesco. A disp.: Fogli, Vitale, Lambiase, Angeli, Limberti, Gori. All. Brando.

Arbitro: Nuckchedy di Caltanisetta.

Marcatori: 27’ st Piscitella.

È la Pistoiese ad aggiudicarsi il primo derby della stagione e si qualifica ai trentaduesimi di Coppa Italia. Un derby dove non sono mancate le emozioni con tanto di rissa finale che ha sporcato una partita piacevole e fino a quel momento corretta. Pronti via ed i ritmi sono subito alti come si addice ad un derby. Il primo squillo è della Pistoia con Oubakent che sfrutta una indecisione a centrocampo e si invola verso la porta ma al momento del tiro viene murato dalla difesa avversaria. Risponde il Prato al 14’ con un gran tiro di Strickler che Ricco riesce a fatica a deviare in angolo. E’ un botta e risposta con la Pistoiese che 2 minuti dopo ci prova con Tanasa che da fuori area fa partire un gran destro ma Balducci alza sopra la traversa. La partita vive di fiammate dall’una e dall’altra parte e proprio in una fiammata offensiva la Pistoiese si rende pericolosa di nuovo con Oubakent che approfitta di un altro svarione difensivo della difesa avversaria, controlla e calcia in velocità a tu per tu con il portiere ma il tiro va dritto per dritto e finisce per colpire in pieno Balducci. La Pistoiese prende in mano il gioco e alza il baricentro mettendo in difficoltà il Prato che si difende non senza affanno. Al 37’ ancora un’occasione per la squadra di Consonni con Salto bravo a sfruttare l’angolo dalla destra e impattare il pallone di testa che esce di poco sopra la traversa. Il primo tempo finisce sullo 0-0 con gli arancioni che nel possesso palla hanno fatto vedere qualcosa in più rispetto al Prato.

L’inizio di ripresa è tutto di marca pratese che ribalta la situazione del primo tempo comandando le danze mentre la Pistoiese agisce di rimessa. Il Prato si riversa in avanti anche troppo visto che al ventisettesimo, con la squadra di Brando tutta in avanti, la Pistoiese colpisce di rimessa. Marquez ruba palla a centrocampo e lancia Oubakent che si trova un’autostrada davanti e tutto solo si presenta davanti a Balducci e invece di calciare serve un assist per Piscitella, che aveva seguito l’azione, che appoggia in rete a porta vuota. Passano due minuti e il Prato trova il pari con Mobilio che sfrutta una spizzata di testa e sulla riga di porta mette alle spalle di Ricco ma l’arbitro annulla tutto per fuorigioco. Finale infuocato con rissa nei minuti finale. Fallo di Monticone su Piscitella, cartellino giallo per entrambe ma per il difensore pratese era il secondo carellino e quindi viene espulso. Nel mentre a metà campo Marquez viene colpito e nasce il parapiglia. Alla fine vengono espulsi oltre a Monticone anche Mobilio e Demoleon, dalla panchina, per il Prato e Davì e Pertica per la Pistoiese.

Maurizio Innocenti