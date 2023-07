Il consiglio regionale premia Pistoia per l’ambito traguardo della serie A

Il presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha consegnato una targa al presidente del Pistoia Basket 2000, Massimo Capecchi, per "L’importante traguardo raggiunto nella stagione 202223 culminata con la promozione in serie A". Sono intervenuti alla cerimonia, che si è svolta in sala Gonfalone al palazzo del Pegaso la consigliera (segretaria dell’Ufficio di presidenza) Federica Fratoni e il consigliere Alessandro Capecchi, promotori del riconoscimento. Erano presenti anche i consiglieri Luciana Bartolini e Diego Petrucci. Per il Pistoia oltre al presidente Capecchi, ecco il vice presidente Franceso Giuseppe Cioffi, il neo-direttore generale Ettore Saracca e il direttore sportivo Marco Sambugaro. "Un riconoscimento assolutamente meritato alla società Pistoia Basket 2000 – ha detto il presidente Antonio Mazzeo – per aver raggiunto l’importante traguardo della promozione in serie A, dopo gli anni difficili della pandemia. Un traguardo non affatto scontato per una squadra che ha lavorato con impegno, serietà, passione, e che sarà l’unica rappresentante toscana nella massima serie del nostro campionato".

"La promozione in Serie A è stata, per certi versi, inaspettata, ma successi del genere non vengono mai per caso – ha affermato la consigliera regionale Fratoni – le basi il Pistoia Basket le ha gettate nelle precedenti stagioni ed ha raccolto i frutti nella cavalcata trionfale degli scorsi playoff, culminata con la vittoria di Torino. Un cammino entusiasmante, che ha riportato il grande pubblico al PalaCarrara, ma, come si dice in questi casi, adesso viene il bello. La Serie A è un palcoscenico straordinario e Pistoia ci si presenta, nemmeno per la prima volta, in quanto unica e principale realtà della regione: anche per questo il consiglio regionale ha ritenuto opportuno ospitare la società per questa consegna, segno di vicinanza e di sostegno per le importanti sfide future".

"Il premio di oggi non è un punto d’arrivo ma di partenza – ha detto il consigliere regionale Capecchi – e come ho chiesto all’indomani della straordinaria vittoria ai play-off e del ritorno in A, auspico che la Regione Toscana riconosca e sostenga il ruolo trainante del Pistoia Basket per lo sport regionale e per l’immagine della regione in tutta Italia". "Per la nostra società è un grande motivo d’orgoglio ricevere questo riconoscimento da parte del Consiglio Regionale della Toscana – ha dichiarato il presidente Capecchi, evidentemente commosso – e abbiamo ancora negli occhi l’impresa che abbiamo compiuto nei mesi scorsi ed è da lì che siamo ripartiti per costruire il nostro progetto futuro in Serie A". "Il coronamento di un percorso di cui siamo molto orgogliosi – ha concluso il vicepresidente Cioffi – tutte le imprese che hanno supportato la squadra hanno permesso di poter raggiungere questo traguardo".

Maurizio Innocenti