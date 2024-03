I risultati. Ferrucci Libertas partenza col botto

Si è aperta nel migliore dei modi la stagione agonistica per le ragazze della Ferrucci Libertas. Nell’esordio a Firenze, le 12 atlete partecipanti alla prima tappa del campionato regionale artistica GAF AICS hanno riportato ben 13 medaglie sommando la classifica generale e le prove sostenute nei diversi attrezzi. Sette le medaglie d’oro: Alice Ucciardo (per lei anche un argento e un bronzo), Azzurra Mariotti, Caterina Rossi Vienni, Esmeralda Morozzi, Emily Luka, Gaia Ciottoli e Ginevra Civera; argento per Aurora Santini, Elisa Batini e Matilde Ucciardo; bronzo per Alessia Petroni. Ottima gara anche per Azzurra Gonfiantini, all’esordio assoluto in una competizione. Più che positivo il debutto nel campionato Uisp per le ragazze del gruppo avanzato di ritmica: nella prova che si è svolta a Rosignano, Yael Ahuya Sgatti Leitner ha conquistato l’argento nella categoria esordienti; tra le allieve due argenti per Asia Dolfi e bronzo per Ginevra Bitossi, quarto posto per Sofia Stavola e quinto per Elena Ruggeri; nella categoria junior secondo gradino del podio per Alessandra Torre e Irene Tedesco, quinto posto per Lavinia Santini, nono per Giulia Bitossi, decimo per Giulia Sessa e Vittoria Cadoni, undicesimo per Marta Gori. Sempre per quanto riguarda la ritmica, a Rosignano si è tenuta anche la prima prova del campionato Uisp Mini Prima. Sette le medaglie conquistate per il gruppo Promo di Pistoia e Quarrata: tre ori (Lea Valori, Aurora Strumenti e Irene Cunsolo), due argenti (Bianca Baldi e Adele Granchietti) e due bronzi (Laura Filippi e Linda Cappellini). "Al di là dei risultati, la Ferrucci Libertas sta dimostrando ogni giorno di onorare al meglio la propria storia – ha detto il presidente Franco Picchiarini – con il lavoro e la sempre maggiore partecipazione che i vari corsi fanno registrare. Voglio ringraziare le allenatrici Nicoletta Boronova e Nadezhda Kolesnikova della sezione Artistica Femminile, e Agnese Gori, Giulia Parretti, Shareen Hoop e Alice Storai della sezione Ritmica per aver preparato le nostre atlete in maniera eccellente".