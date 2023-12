I commenti. Brienza si gode il gruppo: "Successo di squadra»

"Una partita incredibile". Nicola Brienza definisce così il match tra Tortona e Pistoia. E in effetti è stata veramente una partita incredibile. Pistoia ha avuto una partenza impressionante con percentuali al tiro praticamente perfette che hanno fatto sbandare gli avversari. Tortona, dopo aver accusato il colpo, si è ripresa ed è entrata in partita cercando di rimanere attaccata ai biancorossi. Per tre volte ha trovato il pari, l’ultima a pochi secondi dalla fine, ma non è mai riuscita a mettere il naso avanti perché Pistoia non glielo ha permesso. Alla fine Willis ha chiuso la partita nello stesso modo in cui l’aveva iniziata, ossia con una tripla.

"Il punteggio potrebbe lasciar pensare che non si è difeso – prosegue Brienza – ma non è così perché in realtà c’è stata grande qualità da parte dei singoli e di squadra da entrambe le parti. Noi senza ali abbiamo dovuto per forza cambiare alcune regole difensive, sapevamo di doverci prendere qualche licenza in più in attacco e di giocare una partita a punteggio alto. Ogni stop difensivo dovevamo provare a trasformarlo in punti in attacco e in questo i ragazzi sono stati bravissimi. I numeri di Willis e di Moore sono sotto gli occhi di tutti, ma è lo spirito di squadra, il fatto che chiunque è entrato in campo sia andato a referto e abbia messo il proprio mattoncino per la causa ad aver fatto la differenza".

Pistoia ha dimostrato di aver acquisito una grande maturità nonostante la giovane età del roster e anche questo è un passo in avanti molto importante. "Siamo la squadra più giovane del campionato – sottolinea Brienza – ma tutti questi ragazzi hanno fame e voglia di costruirsi una grande carriera. Arrivano in palestra con la voglia di allenarsi e questo è un bel punto da cui partire per un allenatore. La classifica? Non ci pensiamo, siamo concentrati su Pesaro per provare a prenderci un’altra vittoria importante in ottica salvezza. Il successo di oggi? Un passo in più verso quello che è il nostro obiettivo".

Maurizio Innocenti