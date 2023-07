Herons, la conferma di tre sponsor: Neri Sottoli, Suolificio Gfg e Ticketmaster

Per arrivare al traguardo delle cento aziende partner del progetto Montecatini Terme Valdinievole Basket, obiettivo dichiarato dal presidente rossoblù Andrea Luchi, occorre innanzitutto fidelizzare quelle che già ci sono. E in questo senso il club termale ha in settimana messo a segno un triplo colpo, prolungando l’accordo con Neri Sottoli, Suolificio Gfg e confermando la partnership con Ticketmaster per la gestione della biglietteria elettronica per le partite casalinghe del prossimo campionato di Serie B Nazionale. Neri Sottoli nella stagione che sta per prendere il via sarà ancora "uniform official sponsor" degli "aironi": il marchio dell’azienda alimentare con sede a Lamporecchio continuerà quindi ad apparire sul fronte delle canotte ufficiali degli Herons all’altezza del cuore e sotto al logo della squadra: "MTVB Herons Basket comunica con grande soddisfazione di avere confermato l’accordo con NERI Sottoli, eccellenza del nostro territorio ed azienda leader a livello nazionale nel settore alimentare, in qualità di Uniform official sponsor per il Campionato di Serie B Nazionale 2023-24 – recita il comunicato ufficiale pubblicato sui media della società - Il presidente di MTVB Herons Basket Andrea Luchi, a nome di tutto il Club, ringrazia di cuore Stefano e Alessio Baronti e tutta NERI Sottoli per la fiducia confermata e per avere deciso di continuare ad investire in un progetto giovane ma già fortemente connotato dalla professionalità, dall’organizzazione, dalla qualità e dal forte legame con il nostro amato territorio". Stesso discorso per il Suolificio Gfg, che mantiene il suo stato di partner privilegiato per aver sostenuto la società montecatinese, nata nel 2021, fin dai suoi primi "vagiti". Il brand dell’azienda calzaturiera avente cinque sedi fra San Miniato e Monsummano Terme per il terzo anno di fila avrà la sua collocazione sui pantaloncini dell’uniforme da gara, gamba sinistra, proprio sopra il numero. E’ la terza stagione consecutiva che l’azienda di San Miniato sposa il progetto degli Herons. Filippo Palazzoni