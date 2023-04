Herons all’undicesimo sigillo consecutivo

FABO HERONS MONTECATINI

89

CIPIR BORGOMANERO

80

MONTECATINI: Giancarli 3, Carpanzano 10, Chiera 9, Natali 16, Arrigoni 12, Dell’Uomo 12, Lorenzetti 8, Bechi 9, Giannini 4, Torrigiani 4, Lorenzi, Nnabuife ne. All. Barsotti.

BORGOMANERO: Attademo 3, Longo 16, Ghigo 22, Loro 3, Benzoni 9, Fragonara 15, Cecchi 11, Ferrari, Piscetta 2, Manto. All. Di Cerbo.

Arbitri: De Rico e Bastianel. Note: parziali 22-18, 42-33, 71-60.

E sono undici. La Fabo Herons Montecatini, pur lontana dalla sua miglior versione, piega 89-80 Borgomanero e infila l’undicesima vittoria consecutiva in campionato. Polveri bagnate in avvio per i due attacchi: dopo due minuti e otto possessi complessivi lo score recita ancora 0-0. Ci pensa Ghigo a sbloccare il match, Loro aggiunge la tripla del 5-0 certificando l’ottimo inizio dei piemontesi. Montecatini ci mette un po’ a carburare ma alla fine arriva: Chiera e Dell’Uomo da dietro l’arco aprono e chiudono un 13-0 di parziale che catapulta i termali sopra di due possessi pieni. Borgomanero risponde con il contro-break di 4-0, Bechi con il jumper e il lay-up di Giannini la ricacciano indietro prima che Carpanzano firmi la tripla del +7, subito annullata da quella di Fragonara per il 22-18 con cui si arriva alla prima sirena. Avanti di tre possessi gli Herons ci tornano comunque all’alba del secondo periodo, ma a Natali non basta, così il capitano si mette in proprio firmando 5 punti consecutivi per il +12 rossoblù. Non è finita: Dell’Uomo indovina il floater da centro area aggiornando il punteggio a 32-18 e il parziale termale a 10-0 in poco più di 2’. Numeri che costringono coach Di Cerbo a parlarci su. Il time-out funziona perché il College Basket rientra in campo e piazza un 7-1 di parziale utile a tornare a -8.

Arrigoni e Bechi ripristinano il vantaggio in doppia cifra per la Fabo, il play livornese in particolare è scatenato e timbra da solo gli ultimi 7 punti degli Herons prima dell’intervallo lungo, dall’altra parte il termale Andrea Cecchi non è da meno e tiene i suoi in linea di galleggiamento. Le zingarate di Chiera e Dell’Uomo permettono a Montecatini di aprire il terzo quarto nel migliore dei modi, Ghigo e Fragonara non ci stanno ma con le triple di Giancarli, Natali e gli "aironi" spiccano definitivamente il volo: +20 e partita indirizzata. Il massimo vantaggio arriva con la terza bomba di serata del capitano (63-42), Longo continua a fare male dalla lunga distanza e aggiunge altre due triple alla sua prestazione quasi perfetta da dietro l’arco, tenendo in carreggiata Borgomanero. Cecchi tocca quota 10 punti e grazie al suo apporto la Cipir rientra fino a -9, nonostante un buon apporto dalla panchina di Torrigiani per gli Herons. La quarta frazione si apre con l’antisportivo fischiato a Chiera: gli ospiti rosicchiano altri punti ma i centri di Carpanzano e Arrigoni mettono a posto le cose. Ghigo è l’ultimo a mollare nelle fila di Borgomanero, sui canestri di Chiera e Lorenzetti anche i ragazzi terribili di coach Di Cerbo sono però costretti ad alzare bandiera bianca.

Filippo Palazzoni