Hc Pistoia per la scossa dopo una falsa partenza

Mettersi alle spalle un inizio di stagione particolarmente tribolato, per risalire la china e lasciare l’ultimo posto in graduatoria. Questa la missione dell’Hockey Club Pistoia, dopo le prime due partite della Serie A1 202223 di hockey su prato. Gli uomini di coach Filippo Treno hanno esordito in campionato pochi giorni fa, perdendo 3-2 in casa contro la Lazio. Un incontro particolarmente combattuto, nel quale il tecnico ha dovuto fare a meno di diversi giocatori. Dopo un primo tempo totalmente a favore dei biancocelesti (chiusosi sul parziale di 3-0) nella ripresa Vittori e Botsio hanno accorciato le distanze, pur senza riuscire ad agguantare il pari. Una prestazione dalla quale ripartire per risollevarsi, considerando anche la precedente battuta d’arresto maturata senza nemmeno giocare contro il Cus Cagliari. E che è per il momento costata al sodalizio arancione la sconfitta a tavolino e due punti di penalizzazione per non essersi presentati in Sardegna a disputare l’incontro, a causa di problemi logistici legati ai voli per l’isola. Una penalità che potrebbe, forse, essere ridotta in corso d’opera. Per il momento però la priorità resta quella di focalizzarsi sui prossimi impegni: La banda Treno è ultima nel girone B a -2 e per raggiungere l’obiettivo salvezza dovrà iniziare a correre, per quanto Cus Pisa e Sardegna siano a quota zero. Vietato distrarsi, le prossime gare saranno impegnative: domani a Montagnana arriverà l’HC Roma, mentre il prossimo 1 aprile c’è il derby a Pisa.

Giovanni Fiorentino