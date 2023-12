Gli ’Orsi’ chiudono l’anno con una sconfitta. L’Under 16 Conti convocato in rappresentativa

Un anno chiusosi con una battuta d’arresto sul terreno di gioco, anche se gli aspetti positivi non sono mancati. È il bilancio del Rugby Pistoia, che dopo aver chiuso la prima fase del campionato di Serie C 2023/24 di rugby inizierà a breve a prepararsi per la prossima. Dopo aver battuto Siena nelle scorse settimane, gli uomini di coach Vannini sono caduti in trasferta contro la seconda squadra del Livorno, capace di imporsi per 33-17. E alla luce dei risultati ottenuti il club pistoiese occupa attualmente la decima posizione nel ranking delle società toscane. Gli Orsi puntano dunque ad un’inversione di tendenza per il 2024, se non altro rispetto alle ultime uscite. Ma la notizia positiva degli ultimi giorni arriva dalle giovanili: Matteo Conti, fra i giovani più interessanti dell’Under 16, è stato convocato con la rappresentativa regionale toscana che ha sfidato una selezione dell’Emilia-Romagna. E chissà che fra qualche anno non possa diventare anche un elemento importante per la prima squadra.