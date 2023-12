Giovanili. Sfuma il sogno Next Gen Cup. Quattro sconfitte per l’under 19

Un palcoscenico importante ma, alla fine, è sfumato il sogno di poter puntare alle Final Eight della Next Gen Cup per l’Estra Pistoia Basket Under19. Nella quattro giorni di Biella i biancorossi di coach Cristiano Biagini hanno collezionato quattro sconfitte nelle partite rimanenti del girone B. Decimati dalle assenze (rispetto alla prima fase disputata a Varese a fine ottobre mancavano i vari Tormi Metsla, Federico Stoch, Mamadou Dembelè), i biancorossi hanno perso la partita per certi versi decisiva per le sorti future già al primo giorno contro l’Unahotels Reggio Emilia (75-87). Nelle sfide successive, invece, l’impegno e la buona volontà non sono mai mancate ma gli avversari si sono dimostrati di un livello superiore: contro la Pollini Brescia è arrivato il ko più pesante (64-96), mentre con il Banco di Sardegna Sassari Cemmi e compagni si sono dimostrati nuovamente all’altezza per tre quarti salvo, poi, capitolare nell’ultimo periodo subendo un parziale di 26-7 che ha chiuso i conti. Con le chance di Final Eight, oramai sfumate, l’Estra ha onorato anche l’ultimo impegno contro la Nutribullet Treviso ma uscendo sconfitta per 81-56. Adesso qualche giorno di riposo per poi tornare a pensare esclusivamente al campionato che ripartirà l’8 gennaio 2024 contro Pontedera: Metsla e soci, al momento, sono al comando della graduatoria insieme a Firenze.