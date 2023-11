Giovanili. Ottima Pistoia in Next Gen Cup. Due successi e un ko per l’Estra

Si è chiuso il primo raggruppamento, in quel di Varese, della Next Gen Cup 202324 che, col ritorno in LBA dei colori biancorossi, vede la partecipazione anche dell’Estra Pistoia, guidata in panchina da coach Cristiano Biagini. Pistoia torna a casa con 4 punti (sui 6 possibili) conquistati, avendo collezionato i successi netti contro Happy Casa Brindisi e Umana Venezia e un unico ko contro la fortissima Trentino. Al debutto contro Brindisi non c’è stata storia: 88-66 con il match condotto dall’inizio alla fine e messo in cassaforte grazie ad un terzo periodo super (26-11) che ha chiuso i conti. Tutti a referto nell’occasione e top-scorer Kristers Skrinda (talento lettone in prestito da Bassano) con 19 punti. Un po’ più di equilibrio nel secondo match contro Venezia ma un’ottima prima parte di gara ha reso vano ogni tentativo di rimonta dei lagunari, soprattutto nel terzo quarto. In questo frangente, ottima partita di Stoch con 16 punti, 5 assist e 23 di valutazione. Decisamente in salita, invece, la sfida contro Trento che ha visto soccombere Farinon e soci per 88-56, complice anche un po’ di stanchezza. "Al di la del risultato sportivo – afferma coach Biagini – sono parzialmente contento di quello che ho visto: c’è stata attitudine da parte dei ragazzi a confrontarsi in un palcoscenico importante e contro squadre di assoluto livello. Sapevo quello che c’era da fare per migliorarci e questi tre giorni me ne hanno dato ulteriore conferma, quindi concentrati in palestra per crescere convinti di riuscire a salire ancora di livello col passare del tempo". Per quanto riguarda le finali si deciderà tutto nel secondo raggruppamento, in programma nel periodo natalizio a Biella: in quella circostanza i biancorossi se la dovranno vedere contro Treviso, Reggio Emilia, Brescia e Sassari. Andranno alle finali le prime quattro del girone.