Giornata di Coppa a Calcio: Pistoia e Provincia in Campo per le Coppe Toscana e Italia

I campionati inizieranno fra poche settimane. Ma per le formazioni di Pistoia e provincia, è già tempo di tornare in campo, facendo sul serio: oggi si terrà infatti il primo turno delle coppe e sarà un’occasione per ritrovare il ritmo partita. Se l’Eccellenza proporrà alle 25 Montecatini – Ponte Buggianese, la Promozione, alle 15.30 offrirà due incroci intra-provinciali: la "matricola" Intercomunale Monsummano ospiterà l’ambiziosa Larcianese, mentre il rinnovato Casalguidi del tecnico aglianese Marco Benesperi se la vedrà a Lamporecchio contro la Lampo Meridien di Federico Montagnolo.

Due confronti validi per la Coppa Italia, ma che si ripeteranno anche nel campionato di Promozione 202324: una sconfitta in questa fase della stagione non rappresenterebbe un dramma, ma è risaputo come vincere aiuti a vincere e partire con il piede giusto potrebbe dare una spinta in più a livello psicologico. Discorso simile anche per le società di Prima e Seconda Categoria, visto che sempre alle 15.30 odierne andranno in scena le prime gare della Coppa Toscana. E anche in questo caso non mancano le sfide interessanti: il Quarrata di coach Francesco Fabbri (sulla carta una delle corazzate del torneo) se la vedrà in trasferta con i pratesi dello Jolo, mentre i Giovani Via Nova saranno di scena a Santa Croce sull’Arno contro lo Staffoli. Da seguire con interessa anche il debutto del neonato C.Q.S. Pistoia, che attenderà ad Agliana l’arrivo del Tempio Chiazzano. Per quanto concerne la Coppa Toscana di Seconda Categoria, spicca invece il derby di Montale, visto che il programma propone Antares Pol.90 – Virtus. L’Atletico Casini Spedalino, rivelazione dello scorso torneo, giocherà a Quarrata contro l’Olimpia. A chiudere il lotto, ecco infine San Felice – Cintolese.

Giovanni Fiorentino