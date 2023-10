Futsal – Serie A2. Nuova Comauto, altra imbarcata. Riscatto cercasi con Pordenone

Mettersi alle spalle le due sconfitte maturate nei primi due turni di campionato, conquistando così i primi punti stagionali. Questo l’obiettivo con cui la Nuova Comauto Pistoia riceverà la visita del Pordenone, nel match che prenderà il via alle 15 di domani. Un incontro valido per la terza giornata della Serie A2 Elite 202324 di calcio a cinque, con gli uomini di Emiliano Biagini chiamati già a reagire. Dopo il pesante stop rimediato all’esordio in casa con l’attuale capolista Sporting Altamarca, gli arancioni hanno ceduto le armi anche al Modena Cavezzo, capace di sfruttare al meglio il fattore-campo e di imporsi per 8-2. Da dove ripartire, dunque? Dalle due reti segnate comunque nella tana dei modenesi. Vasile e soci troveranno una formazione intenzionata a sua volta a riscattarsi, dopo la battuta d’arresto interna della scorsa settimana con l’Elledì. Ma la volontà di lasciare l’ultimo posto in classifica del girone A dovrà rappresentare per il club arancione un motivo ulteriore per gettare il cuore oltre l’ostacolo: dopo due turni, il bilancio agonistico della Nuova Comauto parla di 17 gol subìti e solo 3 all’attivo.