Fucecchio re del Padule. Derby amaro per il Ponte

PONTE BUGGIANESE: Rizzato; Palmese, Martinelli (45’st Zani), Zocco (37’st Sali), Kapidani, Ferrari (28’st Gianotti), Giannini, Pievani (31’st Gargani), Granucci, Nardi, Birindelli (28’st Seghi). All.: Gutili.

FUCECCHIO: Del Bino; Zaccagnini, Lotti, Leceti, Malanchi, Nannetti, Mariani (32’st Tassi), Cenci, Rigirozzo (25’st Agostini), Arapi (45’st Geniotal), Mhilli. All.: Dell’Agnello.

Arbitro: Borriello di Pontedera.

Marcatori: 15’st Rigirozzo, 24’ Cenci.

Note: recupero ‘0+‘4. Ammoniti: Martinelli, Zocco (PB); Rigirozzo (F).

Il girone di ritorno del Ponte Buggianese parte con una sconfitta. Al Pertini si impone il Fucecchio che vince 2-0 grazie alle reti siglate nella ripresa da Rigirozzo e Cenci. Nonostante il terreno zuppo d’acqua, le squadre giocano a viso aperto e danno vita a un primo tempo piacevole ma avaro di emozioni. Molto meglio la ripresa. Il Ponte parte bene ma a venir fuori è il Fucecchio, che prima sfiora il gol con Mhilli e Zaccagnini, e poi passa al 60’ con Rigirozzo, bravo a sfruttare un errore della retroguardia di casa.

I ragazzi di Gutili sfiorano l’1-1 con una bella azione personale di Giannini, che si spegne di poco alta sopra la traversa. Capitolano però al 69’: Cenci tira e fa compiere a Rizzato un super intervento, con la palla che viene messa in corner; una volta battuto l’angolo, il Ponte non riesce a liberare la propria area di rigore, e la sfera finisce ancora una volta sui piedi del numero 8 del Fucecchio, che trova il tiro giusto, per battere il numero uno biancorosso. Gutili mette dentro tutti gli attaccanti, senza però sfondare.

Simone Lo Iacono