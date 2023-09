Fabo Herons in rodaggio Alti e bassi con la Pielle

Seconda amichevole con logici alti e bassi per la Fabo Herons Montecatini che, in un PalaTerme dall’ottimo colpo d’occhio (circa 500 le persone presenti), ha proseguito il suo percorso di preprazione alla stagione con il test contro la Pallacanestro Livorno. Senza Natali e Carpanzano, per la squadra di Federico Barsotti buone indicazioni soprattutto dal primo quarto, dove si sono probabilmente viste gli aspetti più positivi della serata degli Herons.

L’amichevole si è disputata azzerando il punteggio di ogni quarto. Al termine della gara la somma complessiva dei tempini ha visto prevalere la Pielle per 77-83. Ma del punteggio finale, in questo primo scorcio di stagione, poco importa a coach Barsotti che si è comunque detto soddisfatto "per lo spirito con cui ha squadra ha giocato, sapendo affrontare delle difficoltà evidenti. Avevamo delle assenze e, anche nel corso della partita, abbiamo dovuto affrontare delle difficoltà dovute ad acciacchi. Bene comunque aver dimostrato di saper affrontare queste situazioni e giocare anche con quintetti particolari".

Nel primo quarto buoni numeri raccolti da Chiera. L’argentino è stato il secondo miglior marcatore fra gli Herons. Il miglior realizzatore è stato Dell’Uomo con 23 punti. In casa Pielle, squadra di buon livello per il prossimo campionato di Serie B Nazionale, impressioni positive dall’oriundo Chiarini e dal lungo Lo Biondo, venuto fuori alla distanza e autore di 26 punti. La Fabo ora ha in programma una nuova amichevole contro l’Olimpia Legnaia Firenze: il test si disputerà mercoledì al PalaTerme. Sarà l’ultima amichevole prima del derby di Supercoppa contro il Gema di sabato prossimo. Di seguio il tabellino dello scrimmage di ieri.

FABO HERONS MONTECATINI: Rattazzi, Benites 8, Carpanzano ne, Chiera 14, Tosi, Longo 2, Arrigoni 9, Magrini, Lorenzetti 2, Giancarli 6, Dell’Uomo 23, Sgobba 13. All.: Barsotti.

PIELLE LIVORNO: Ferraro 8, Chiarini 17, Baggiani, Rubbini 7, Pagani 8, Manna, Lo Biondo 26, Baye Modou 4, Loschi ne, Simonetti ne, Cristofani 1, Campori 6, Laganà 6. All.: Cardani.

Arbitri: Nocchi e Rossetti.

Parziali: 25-17, 42-39, 57-59.