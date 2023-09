Evento di Estra Pistoia Basket 2000 all'Ortofair: Serata di Festa a Pistoia

Serata di festa nel bel mezzo del verde quella di mercoledì nell’incantevole scenario dell’Ortofair di Toscana Fair in via Bonellina che è servita per la presentazione ufficiale di Estra Pistoia Basket 2000 al Consorzio Pistoia Basket City. Un evento, presentato dalla redazione di Pistoiasport.com, che è tornato nella sua veste tradizionale, all’inizio della stagione, dopo gli anni di stop dovuti alla pandemia e che ha reso tutti quanti felici, sia per le prelibatezze culinarie preparate dallo staff del ristorante guidato da Paolo Mati, vice-presidente del Consorzio, sia per la voglia di stare insieme all’aria aperta, con un clima piacevole, e poter conoscere i volti nuovi arrivati da oltreoceano e tornare a salutare gli "eroi" degli scorsi playoff che hanno permesso al Pistoia Basket di tornare in Serie A. Erano presenti il roster e lo staff tecnico al completo, unitamente alla dirigenza: a fare da padrone di casa, entusiasta e pronto anche lui per il nuovo campionato, il presidente Francesco Giuseppe Cioffi che ha parlato della stagione dei consorziati e dei nuovi progetti che li riguarderanno. Nell’occasione è stata presentata la sopramaglia da riscaldamento ufficiale che sarà indossata dalla squadra durante il prossimo campionato di LBA e che, sul retro, avrà le effigi del Consorzio e delle aziende che l’hanno sponsorizzata come Sirius, Solectro, Toscodata e il logo di Huawei.