Estra Pistoia Willis si apre alla città "So fare tutto, anche il leader..."

Payton Willis si racconta a tutto tondo, dalla decisione di venire a Pistoia, al rapporto con l’allenatore ed i compagni e quello con la città, alla sua vita fuori dal parquet. Alla fine della chiacchierata si scopre una persona con le idee chiare, con i piedi per terra, un bravo ragazzo, insomma, e lo si vede anche dalla sua espressione sempre molto sorridente e serena. "Sto cercando di abituarmi a questa nuova realtà – dice Willis – a cercare la giusta chimica con i compagni e imparare a capire cosa il coach vuole da me".

Coach Nicola Brienza è seduto accanto a lui e fra i due si capisce subito che c’è un ottimo rapporto che Willis conferma con le sue parole. "Uno dei motivi principali che mi hanno spinto a venire a Pistoia – prosegue la guardia biancorossa – è stato proprio sapere che avrei trovato il coach. Mi piace il suo modo di vedere la pallacanestro, ci lascia molta libertà di inventare. Come vedo il campionato italiano? È uno dei migliori d’Europa e sono sicuro che potrò crescere molto giocando in questa Lega".

Il motivo per cui Brienza ha puntato su Willis è molto semplice: si tratta di un giocatore duttile in grado di fare un po’ tutto in campo. Si tratta di un giocatore capace di mettersi al servizio dei compagni ma quando c’è bisogno in grado di prendersi le proprie responsabilità, una guardia che non è solo tiro ma anche solidità difensiva e gioco di squadra. "È vero – ammette Willis – in campo so fare un po’ di tutto, sono una guardia ma in generale sono un giocatore duttile. Alzo poco la voce, ma se devo posso diventare un leader. L’aspetto del mio gioco che devo migliorare è sicuramente la difesa, devo difendere sempre ed essere sempre concentrato". Willis, tra gli altri aspetti, è uno che ama trascinare i tifosi, che si esalta in campo. "Diciamo che amo vincere – prosegue Willis – e faccio di tutto per riuscirci e non vedo l’ora di giocare al PalaCarrara di fronte ai nostri tifosi che già hanno dimostrato di avere una grande passione, sono sicuro che ci daranno una grossa mano per vincere le partite".

Questo il Willis giocatore, poi c’è il Willis fuori dal campo e anche sotto questo punto di vista la guardia americana dell’Estra Pistoia ha molto da dire e soprattutto non banale. "Fuori dal campo credo di essere una persona che tiene molto agli altri, un ragazzo leale – dice Willis – Da quando sono arrivato solo in questi giorni ho avuto modo di girare un po’ la città, sono stato in piazza del Duomo, ho fatto un giro nel centro della città ma devo dire che ancora non sono riuscito a vedere molto. Ho intenzione di scoprire bene la città, di visitarla con calma per apprezzare la sua bellezza".

Maurizio Innocenti