Estra Pistoia si presenta, la festa in città

Un appuntamento da non perdere quello di giovedì 14 settembre con la presentazione ufficiale in piazza del Duomo, a partire dalle 20.45, di Estra Pistoia Basket 2000, tappa fondamentale nel percorso di avvicinamento al debutto in campionato fissato per il 4 ottobre. Il luogo scelto per la serata è pieno di significati e decisamente importante visto che parliamo del cuore della città e sarà un evento ricco di sorprese e di ospiti. La conduzione sarà affidata ad Alice Sabatini, Miss Italia 2015 e commentatrice televisiva proprio di basket, che verrà affiancata sul palco da Luca Magni e dal giornalista della Gazzetta dello Sport Filippo Laico. Una serata in cui si parlerà di Pistoia Basket e tutto ciò che ruota intorno alla propria "galassia", dagli sponsor ai dirigenti ed ai tifosi fino alla presentazione dello staff tecnico e del roster che dovrà affrontare il prossimo campionato di Serie A ma, ovviamente, non mancheranno momenti speciali. Nell’occasione, inoltre, per chi lo vorrà sarà possibile anche sottoscrivere l’abbonamento grazie all’apposito corner che sarà allestito in piazza.

Un evento da non mancare che segna il ritorno nella massima serie di basket di Pistoia dopo alcuni anni difficili in cui la dirigenza è riuscita a mantenere la barra dritta e fare di tutto perché la pallacanestro a Pistoia continuasse a vivere. Non è stato facile ma i risultati ottenuti dalla squadra hanno ripagato gli sforzi fatti. Pistoia è tornata in serie A al termine di una cavalcata incredibile in cui non partiva certo come favorita e partita dopo partita è riuscita non solo a sovvertire qualsiasi pronostico ma è riuscita a stupire tutti per la sua grande forza come gruppo e sul campo come squadra. Alla fine la promozione è stata più che meritata e la squadra è riuscita a regalare una grande gioia ai tifosi ed a tutta la città.

Pistoia è l’unica realtà della Toscana nella massima serie di basket e già questo è motivo di grande orgoglio in più ha dimostrato che con il lavoro serio e con la professionalità si possono ottenere risultati anche insperati. Per questo e non solo è giusto giovedì sera festeggiare la squadra e la società e prepararsi ad una stagione che sicuramente sarà ricca di emozioni.

Maurizio Innocenti