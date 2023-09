Estra Pistoia Ogbeide si presenta alla città "Adoro la gente di qui, c’è grande sintonia"

È stato il giorno di Derek Ogbeide, il primo straniero messo sotto contratto dall’Estra Pistoia.

"Oggi siamo orgogliosi di presentare questo grande acquisto da parte della società in vista della prossima stagione – commenta il presidente, Francesco Macrì –. Diamo il benvenuto a Derek Ogbeide, pivot che gode di un bel profilo tecnico e che ha maturato un’esperienza importante sia all’estero sia nel campionato italiano. Siamo certi che ci darà delle grandi soddisfazioni e che potrà rappresentare un perno fondamentale per tutta la nostra squadra".

Nato in Nigeria ma con cittadinanza canadese, dopo aver giocate all’università per i Georgia Bulldogs, Ogbeide ha esordito tra i professionisti in Cipro all’Aek Larnaca, dove ha vinto lo scudetto cipriota e la Coppa nazionale nel 2021. Quindi, sono arrivate le parentesi in Israele, Grecia e Turchia, fino all’approdo in Italia. Lo scorso anno infatti, ha vestito la maglia di Rimini in A2 e proprio contro Pistoia, nella sfida del PalaFlaminio, ha disputato la sua ultima partita giocata per intero, dal momento che nella gara successiva contro Latina subì un brutto infortunio alla spalla che lo costrinse a terminare anzitempo la sua stagione.

"Il problema che c’è stato alla spalla nella passata stagione è oramai passato – afferma il nuovo numero 34 di Estra Pistoia Basket – e direi che sono rientrato quasi al cento per cento della condizione fisica: per questo sono molto contento di come stanno andando le cose".

Questa è la notizia che tutti i tifosi aspettavano perché Ogbeide sarà uno dei punti cardini del gioco di Nicola Brienza, con il quale il lungo biancorosso sembra essere in perfetta sintonia. "In questi primi allenamenti – dice Ogbeide – il coach mi ha chiesto esattamente quello che penso di poter dare alla squadra. Mi sembra che andiamo molto d’accordo e vediamo le cose allo stesso modo: sia in attacco che in difesa, ciò che si aspetta lui è il mio stesso obiettivo ed è quello che voglio dare alla squadra. E questo non solo in campo ma anche dentro lo spogliatoio".

Ogbeide non è in linea solo con le idee di coach Brienza ma a quanto sembra trovarsi molto bene sia con il nuovo ambiente che con i compagni di squadra. "Sul primo impatto con la nuova realtà – prosegue il neo centro biancorosso – devo dire che mi piace molto Pistoia e la sua gente, perché ho subito trovato persone molto accoglienti. Con i compagni ci sentiamo bene insieme e stiamo creando un bel gruppo anche in maniera più veloce rispetto a quello che mi aspettavo: questo è sicuramente un aspetto importante in vista dell’inizio del prossimo campionato".

Una realtà, quella di Pistoia, in cui Ogbeide sembra essersi calato fin da subito girando per la città e non solo ma visitando anche un posto decisamente speciale. "Per ora ho visto prevalentemente luoghi, strade e curiosità della città con la mia auto – conclude Ogbeide – però appena ho saputo, nei giorni scorsi, che qui ha giocato Joe Bryant ed è cresciuto Kobe, ho voluto visitare immediatamente il campino di Cireglio dove si allenava da piccolo e sono rimasto davvero colpito ed emozionato".

Maurizio Innocenti