Eccellenza. Ponte, pari e rimpianti a Fucecchio

FUCECCHIO

1

PONTE BUGGIANESE

1

FUCECCHIO (4-3-1-2): Del Bino; Boghean, Ghelardoni, Lecceti Re; Cenci, Malanchi (25’ st Tassi), Arapi; Maccagnola (1’ st Cioni); Andreotti (39’ st Agostini), Rigirozzo. A disp: Rocchi, Bindi, Nanetti, Lotti, Iaia, Geniotal. All. Dell’Agnello.

PONTE BUGGIANESE (3-5-2): Rizzato; Palmese (1’ st Ferrari) Chelini, Belluomini; Granucci, Giannini, Zocco, Pievani (20’ st Gianotti), Martinelli; Nardi (36’ st Gargani), Sali (41’ st Zani). A disp: Belli, Chiti, Seghi, Saquella, Birindelli. All. Gutili.

ARBITRO: Asaro di Empoli.

MARCATORI: 36’ Arapi, 5’ st Sali.

NOTE - Espulso al 33’ Rigirozzo. Ammoniti: Martinelli, Pievani e Giannini.

Il Ponte Buggianese torna da Fucecchio con un punto in tasca. Nel match di esordio gli uomini di Gutili impattano per 1-1. Al gol di Arapi, risponde la rete del pari di Sali.

Il Ponte Buggianese gioca un buonissimo primo tempo. Sono soprattutto gli esterni alti Martinelli e Granucci a creare grosso scompiglio nella difesa dei padroni di casa, ma il più pericoloso di tutti è Nardi, che prova in tre occasioni ad andare a rete. Del Bino, il numero uno del Fucecchio, è attento e non si fa superare. La gara sembra mettersi in discesa per i biancorossi, perché al 33’ viene espulso Rigirozzo, per una sua manata a Zocco. Il Fucecchio non batte ciglio, reagisce e passa avanti: al 36’ prende palla Arapi, che lascia partire un destro beffardo che batte Rizzato. A inizio ripresa la reazione del Ponte. Dopo cinque minuti ecco il pareggio con Sali di testa. A un quarto d’ora dalla fine l’occasione per ribaltare la partita: segna Granucci, ,a l’arbitro Asaro, su segnalazione dell’assistente, annulla per un fuorigioco molto dubbio. Finale 1-1 con amaro in bocca per gli ospiti.

Simone Lo Iacono