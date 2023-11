Eccellenza. Ponte Buggianese regge un tempo. Perignano dilaga con l’uomo in più

PONTE BUGGIANESE

0

FRATRES PERIGNANO

3

PONTE BUGGIANESE Rizzato; Palmese (41’ st Romiti), Martinelli, Zocco (31’ st Zani), Belluomini, Chelini, Seghi (41’ st Birindelli), Gianotti (31’ st Passaretta), Granucci, Nardi, Gargani (1’ st Chiti). A disp. Belli, Ferrari, Sabia. All. Gutili.

PERIGNANO Colucci; Gemignani, Petri (38’st Porcellini), Baggini (43’ st Diaz), Gamberucci, Mancini, Pennini (25’ st Martinelli), Ficarra (33’ st Bonni), Raffi (28’ st Taraj), Zefi, Sciapi. A disp.: Glatta, Freschi, Cirillo. All. Cristiani.

ARBITRO Norci di Arezzo. MARCATORI Sciapi al 10’ e 37’, Taraj al 30’ st. NOTE Espulso al 45’ pt Belluomini.

Al "Pertini" passa la Fratres Perignano, che si impone per 3-0 grazie alla doppietta messa a segno da Sciapi e al gol siglato da Taraj. Gara maschia e contratta nel primo tempo. Baggini al 12’ ci prova da fuori, ma Rizzato è attento. Granucci al 36’ riceve palla in area di rigore del Perignano da Nardi, ma non riesce a superare Colucci, che si salva di piede. Al 45’ Norci decide di dare un secondo giallo a Belluomini, lasciando così il Ponte in inferiorità numerica. Decisione discutibile. Nella ripresa Gutili mette Chiti al posto di Gargani, e prova a contenere gli ospiti, passando ad un più accorto 4-4-1. Il Perignano però passa al 55’, con Sciapi che infila in porta una respinta di Rizzato su colpo di testa di Raffi. Nardi sfiora il pari su punizione, mentre i ragazzi di Cristiani vanno sul 2-0 al 75’, con Taraj che, entrato da pochi minuti, trafigge Rizzato dalla lunga distanza. All’82’ è di nuovo Sciapi a chiudere la contesa.

Simone Lo Iacono