Eccellenza. Montecatini ko con il Pro Livorno

VALD. MONTECATINI

0

PRO LIVORNO

2

MONTECATINI Citti, Fanti (16’ st Anut), Coselli (8’ st Rosati), Veraldi, Fedi, Torracchi, Marseglia (25’ st Dingozi), Alessiani (25’ st Gerti Bibaj), Ba, Gersi Bibaj, Bacci (35’ st Giulianelli). A disp. Cortopassi, Cortesi, calabretta. All. Tocchini.

PRO LIVORNO Serafini, Solimano, Lucarelli, Marcon, Cavalli, Lischi A., Montagnani (36’ st Putrignano), Montecalvo, Cutroneo, Signorini, Maffei (24’ st Caliò). A disp. Marchetti, Lischi L., Difonso, Michelotti, Galeone, Fabbri. All. Bandinelli

ARBITRO Monti di Firenze. MARCATORI Cutroneo 21’ (rig) e 23’ pt.

Non è stata una sfida esaltante quella tra Valdinievole Montecatini e Pro Livorno forse anche per le condizioni del terreno che rendevano difficoltoso il controllo della palla e alla fine hanno vinto i più audaci. Passano appena tre minuti e Lucchesi fa capire con quale piglio i livornesi sono arrivati a Montecatini, il suo tiro accarezza la traversa. La risposta dei termali è pronta ma Gersi Bibaj non ne sa approfittare. Al 20’ dopo un batti e ribatti in area la palla rimbalza sul braccio di Alessiani, per l’ arbitro è rigore che Cutroneo realizza. Nemmeno il tempo di riorganizzare le idee che arriva il raddoppio, Cutroneo approfitta di una dormita della difesa e firma la personale doppietta. Al 30’ Montagni va via in contropiede, Citti esce addirittura dall’ area e lo costringe all’ errore. Nella ripresa i padroni di casa vogliono raddrizzare la situazione ma Dingozi da pochi passi fa la cosa più difficile colpendo il palo. A 2’ dalla fine Dingozi entra in area ed è atterrato da Montecalvo, rigore che calcia Gerti Bibaj ma per Serafini è troppo centrale e lo para salvando il risultato.

Stefano Incerpi