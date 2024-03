Eccellenza. Il Montecatini ringrazia Fedi. Ponte ripreso in pieno recupero

Ponte Buggianese

1

V. Montecatini

1

PONTE BUGGIANESE: Rizzato, Palmese, Ferrari (30’ st Pievani), Zocco, Belluomini, Chelini, Giannini, Birindelli (29’ st Sali), Granucci, Nardi, Martinelli. A disp. Santalucia, Kapidani, Passaretta, Chiti, Seghi, Zani. All. Gutili.

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Bejzaku; Coselli (18’ st Giulianelli), Lucchesi (40’ st Lici), Fanti, Fedi, Torracchi, Rosati, Volpi (1’ st Pratesi), Ba, Bibaj, Bacci (20’ st Liberto). A disp. Brizzi, Del Carlo, Natali, Giulianelli, Liberto, Carrara, Innocenti. All. Pellegrini.

Arbitro: Iglio di Pistoia.

Marcatore: 13’ st Nardi, 48’ st Fedi.

Note: ammoniti Zocco, Palmese, Giannini, Fedi, Rosati, Volpi.

Finisce in parità il derby-salvezza fra Ponte Buggianese e Valdinievole Montecatini. Recrimina il Ponte, acciuffato in pieno recupero da Fedi che permette al neo tecnico termale Pellegrini di bagnare il nuovo esordio in panchina con un risultato positivo.

La cronaca. Al Pertini in tribuna c’è un nutrito numero di spettatori. Il terreno di gioco invece non è che sia un granché, visto anche l’abbondante pioggia caduta in questi giorni. Le due squadre nel primo tempo sembrano come due pugili che si studiano guardinghi e cercano di sferrare il colpo giusto verso l’avversario, non appena questo abbassa un poco la guardia. Al 20’ ci prova Ba ad impensierire la difesa pontigiana, con una discesa sulla sinistra che lo porta in area di rigore avversaria, Chelini e Palmese però sono attenti e ci mettono una grossa pezza. Sul capovolgimento di fronte è Nardi a scappare via sulla destra e a servire un assist al bacio a Granucci, Fedi e Bejzaku però non si fanno sorprendere e disinnescano il pericolo. La prima frazione di gioco regala anche dei timidi tentativi portati avanti da Fanti, Ba e Giannini che non sbloccano il match.

Nella ripresa il Montecatini cerca la via del gol con dei calci piazzati. Ma al 58’ viene trafitto da Nardi: Zocco recupera una palla sulla propria trequarti, e lancia il suo numero dieci, che in velocità fa fuori Fedi e si invola verso l’area di rigore avversaria, depositando poi alle spalle di Bejzaku la palla dell’1-0. Due minuti dopo il fantasista del Ponte ha sul sinistro la possibilità di chiudere i giochi. Iglio punisce infatti un’entrata in ritardo di Rosati su Martinelli, avvenuta in area di rigore del Montecatini, col il penalty. Calcia Nardi ma sbaglia clamorosamente, tirando centralmente e sui piedi di Bejzaku che così tiene a galla i suoi.

Pellegrini mette in campo forze fresche per cercare il pari che arriva in maniera rocambolesca al 93’. Belluomini mette a terra Ba al limite dell’area di rigore del Ponte. Bibaj calcia velenosamente verso Rizzato, il portiere biancorosso che respinge in uscita bassa la palla, ma il pallone non si allontana più di tanto, così Fedi la recupera e la butta in porta, regalando a Pellegrini un pari insperato.

Simone Lo Iacono