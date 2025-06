Doganaccia Trail, foto e classifiche

Pistoia, 8 giugno 2025 – Si è svolta con grande partecipazione la 5ª edizione della Doganaccia Trail, che quest’anno ha assegnato anche il 1° Trofeo Marco Ceccarelli, in memoria dell’atleta e amico scomparso. La manifestazione, articolata su tre diversi percorsi, ha offerto opportunità per tutti: due tracciati competitivi da 27 km (con 1550 metri di dislivello) e 15 km (950 metri di dislivello), oltre a una passeggiata non competitiva di 7 km, ideale per famiglie e appassionati di trekking. Il percorso regina, quello da 27 chilometri, ha messo a dura prova gli atleti con un itinerario mozzafiato: partenza dalla Croce Arcana, attraversamento del crinale fino al Monte Lancino, quindi rientro alla Doganaccia passando per la località Le Roncacce.

Suggestivo anche il passaggio della camminata al Lago San Giovanni di Gualberto, che ha regalato emozioni e scorci panoramici indimenticabili. L’evento è stato organizzato dalla Doganaccia 2000, con il supporto tecnico dell’ASDC Silvano Fedi di Pistoia e della Lega UISP di Pistoia, a conferma della sinergia tra sport e territorio.

Le classifiche

A documentare la giornata con il consueto impegno solidale, il servizio fotografico a cura della ETS Regalami un Sorriso, a sostegno dei progetti benefici promossi attraverso lo sport.

La gara dei 15 km se l’è aggiudicata il rappresentante della Virtus Atletica Lucca Juri Zanni che percorre la distanza in 1h20’58’’, seguito a 1’14’’ da Vladimir Kabetaj (Aurora Montale) e a 3’06’’ Dario Benelli (Feel Like Union). Nei veterani il primo posto è andato a Raffaele Franculli (Sempre di Corsa) concludendo in 1h28’39’’ e che si aggiudica anche la vittoria assoluta, seguito nell’ordine da Marco Mangia (Silvano Fedid Pistoia) e Federico Badiani (Orecchiella Garfagnana). Aurelio Sisi (Uisp) si aggiudica la categoria veterani argento, fermando il cronometro sul tempo di 1h36’55’’, in seconda posizione si colloca Claudio Gori (Silvano Fedi Pistoia) e in terza Alberto Bellosi (Podistica Valdipesa).

Nella categoria donne assolute il primo posto è andato a Margherita Paccavia (Silvano Fedi Pistoia) che compie la distanza in 1h53’31’’ seguita a 3’26’’ da Ilaria Landucci (Virtus Atletica Lucca) e a 5’03’’ giunge in terza posizione Martina Del Corso (Orecchiella Garfagnana). Sonia Ugolini (Atletica Frignano Pavullo) si aggiudica il primo posto nella categoria donne veterane in 1’49’48’’ ,seconda Serena Buti (Orecchiella Garfagnana) e teerza Ruigha Yh (Individuale).

Nella gara dei 27 km nella categoria assoluta si impone Mattia Baldanzini (Individuale) con tempo finale 2h53’24 distaccando di 1’03’’ Marco Prati (Mds Panaria Group) e di 2’14’’ Michele Gasperini (Lucca Marathon).

Nei veterani vince la categoria Luca Lombardi (Runcard) che ottiene il tempo di 2h53’24’’ secondo Alessandro Pelco (Gm Antraccoli Lucca) terzo giunge Luigi Ricci (Avis Zero Positivo Rignano sull’Arno). Nei veterani argento il migliore e stato Domenico Fedele (Tutti i Sentieri ASD) concludendo in 3h46’54’’. Al posto d’onore si piazza Paolo Peruzzi (Asd Asfalto Trail) e in terza posizione Marco Braghetta (Individuale). Marco Narcisi (Podistica Correggio) giunge per primo nella categoria veterani oro in 4h57’45’’, seguito da Natalino Bevilacqua (Asd Canapino Lucca). Nelle donne assolute con il tempo di 3h24’10’’ si aggiudica il primo posto Marta Cassani (Runcard), secondo posto per Katya Mazzini (29 Martiri Figline Prato) e terza conclude Eleonora Pucci (Apd Isolotto Firenze). Nella categoria veterane si impone Michela Migliori (Survival Trail Runners) in 3h47’01’’. Come nella categoria veterani donne, per la categoria veterane argento si classificava una sola atleta e si tratta Ermanna Boilini (Tem Mud e Snow).

Classifiche a cura di Giancarlo Ignudi