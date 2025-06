Scalata Castiglione-San Pellegrino, 23esima edizione della corsa in salita. Foto e classifica

Castiglione di Garfagnana (Lucca), 8 giugno 2025 – Sono stati Alessio Terrasi (G.P. Parco Alpi Apuane) e Nina Gulino (Atletica Castello) a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della 23ª Scalata all’Alpe, gara simbolo della corsa in salita toscana, disputata in una giornata dai tratti estivi ma con l’arrivo immerso nelle nuvole, quasi a sottolineare l’impresa degli atleti. Il G.P. Parco Alpi Apuane si aggiudica anche il Memorial Giuseppe Tagliasacchi, grazie al miglior punteggio ottenuto con i primi cinque atleti classificati nella prova maschile, confermando una volta di più la solidità del proprio collettivo.

Va invece all’Orecchiella Garfagnana il Memorial Gabriello Angelini, assegnato in base al numero di partecipanti per società.

La classifica a questo link

In totale, sono stati 110 gli specialisti della corsa in salita presenti al via, a testimonianza della passione che continua a muovere questi straordinari interpreti della fatica in salita. Servizio fotografico a cura della ETS Regalami un Sorriso.