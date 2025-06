Corrilago, la 20esima edizione della corsa in Mugello

Barberino di Mugello (Firenze), 8 giugno 2025 – Torna la Corrilago, appuntamento amatissimo nel panorama podistico toscano, giunta quest’anno alla 20ª edizione. La manifestazione si svolta domenica 8 giugno su un suggestivo tracciato collinare, con una gara competitiva di 12 km e un percorso ridotto pensato per i camminatori. L’organizzazione è curata dall’ASD Runners Barberino, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Barberino di Mugello e sotto l’egida della Uisp.

Nell’ambito della giornata, spazio anche alla spettacolare prova di “Swimrun”, disciplina multidisciplinare che alterna tratti di corsa a tratti di nuoto, e che in parte si sovrappone al tracciato della Corrilago. Una novità importante di questa edizione è il cambio di location della partenza, che si sposta dall’area eventi “Andolaccio”, sulle rive del lago, al rinnovato ex campo sportivo di Cavallina, in via 2 Giugno.

Un’occasione speciale che ha coinciso con l’inaugurazione ufficiale di questo spazio tanto desiderato dalla comunità sportiva locale. Proprio qui su richiesta dei Runners Barberino è stato trasformato un tempo terreno incolto in un centro di crescita per le nuove generazioni di sportivi. All’inaugurazione erano presenti la sindaca Sara Di Maio, l’ex sindaco Giampiero Mongatti, l’assessore ai Lavori Pubblici Paolo Tagliaferri, il direttore Icap-Sira Samuele Pratesi, l’assessore allo Sport Glovisov Gejkaj, e la famiglia di Mauro Nencini (Lorenzo ed Elisa), a cui è stato intitolato l’impianto. Per la Uisp sono intervenuti il presidente regionale Marco Ceccantini e il responsabile provinciale Paolo Pistolesi. Si precisa che, pur essendo promotori della Corrilago, i Runners Barberino non gestiscono l’impianto sportivo, la cui assegnazione avverrà tramite bando.

Grande la soddisfazione del presidente del sodalizio, Alessio Iozzelli, che ha sottolineato il valore del risultato ottenuto: “Un successo frutto di un lavoro collegiale, reso possibile dalla volontà e dall’impegno dei nostri volontari, ma anche grazie al supporto concreto e costante dell’Amministrazione Comunale, sempre risolutiva nell’allestimento del percorso.” Come da tradizione ormai ventennale, il servizio fotografico sarà curato dalla ETS “Regalami un sorriso”, a testimonianza dell’indissolubile legame tra sport, impegno sociale e solidarietà.