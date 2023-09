Dilettanti: attesa calendari

Ieri l’attesa era tutta per i calendari di Prima e Seconda Categoria, con l’uscita del programma che è tuttavia slittata a seguito della decisione del Tar che ha inserito il Siena in Eccellenza. La giornata odierna dovrebbe quindi essere quella buona, ma nel frattempo l’attenzione va alla Terza Categoria 202324, che prenderà il via fra poche settimane. Già, perché proprio nelle scorse ore ha ufficializzato le sedici formazioni che faranno parte del girone unico.

E le sorprese non mancano, a partire dall’Hellas Chiesina che lo scorso maggio ha vinto il campionato provinciale Uisp. La società ha quindi deciso di tentare l’avventura sotto l’insegna della Figc e nella rosa dello scorso anno c’erano due ex-professionisti di livello "ex-orange": da un lato l’ex-capitano della Pistoiese Francesco Valiani, dall’altro l’attaccante classe 1982 Francesco Zizzari. Anche se non è detto che entrambi scenderanno in campo, specialmente Valiani che sta frequentando i corsi di Coverciano per diventare allenatore. Altre due "new entry" sono Traversagna ed Olimpia Pistoiese, al debutto nella categoria.

Per il resto, la parola d’ordine è continuità: c’è il Sarripoli che, dopo aver visto sfumare il sogno-promozione all’ultimo atto dei playoff (a beneficio del San Felice) vuole riprovarci. Idem dicesi per la "sopresa" Granducato e per il Cerbaia. Guai però a sottovalutare Bioacqua Le Case, Bugiani Pool 84, Hitachi e Olmi, che tenteranno di compiere un passo avanti rispetto al rendimento evidenziato nello scorso torneo.

A completare il quadro, ecco il rinnovato San Piero, la Virtus Bottegone, il Valenzatico, il Capostrada Belvedere e il Real Borgo Pittini, oltre al Chiesina Uzzanese retrocesso che mira a tornare in Seconda con il nuovo mister Fabrizio Salvadori. Oltre al campionato, si disputerà come di consueto la Coppa Pezzimenti, che presenta una novità: la vincitrice del trofeo se la vedrà poi con le vincitrici delle altre coppe provinciali e in palio ci sarà un pass per la Seconda Categoria.

L’indiscusso protagonista della scorsa annata fu il Borgo a Buggiano di Luca Biagi, che completò il "double" coppa – campionato precedendo il Montemurlo Jolly. E la rincorsa al duplice titolo (ri)comincerà fra non molto.

Giovanni Fiorentino