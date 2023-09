Derby Calcio: Maraia: "Mi aspetto una gara combattuta"

"La nostra forza sarà la voglia di riscatto". Così l’allenatore dell’Aglianese Ivan Maraia carica la squadra neroverde per il derby con la Pistoiese (stadio Bellucci di Agliana, ore 15). "La partita con la Pistoiese è sentita e importante – dice il mister - forse viene anche un po’ troppo presto in questo campionato, sarebbe stato meglio incontrarla più avanti per tanti motivi ma rimane una gara interessante contro un’avversaria forte che è stata già protagonista l’anno scorso e lo sarà anche quest’anno. Da parte nostra c’è voglia e determinazione di riscattare la sconfitta di domenica scorsa, di fare una grande partita e ottenere un risultato importante". L’analisi della partita persa a Imola è stata al centro della settimana di preparazione al derby.

"La settimana è stata serena – assicura mister Maraia - abbiamo cercato di esaminare con attenzione la sconfitta di Imola dal punto di vista tecnico e soprattutto sotto l’aspetto mentale che è forse quello in cui siamo mancati domenica scorsa e non deve accadere. Qualche volta nell’arco di un campionato ma devono essere occasioni davvero rarissime, altrimenti in qualsiasi avversario ti metterà in difficoltà e andrai incontro a risultati negativi". Maraia vede un’Aglianese in crescita anche dal punto di vista della condizione atletica. "Man mano che passano le settimane si nota un miglioramento – assicura Maraia – anche dal punto di vista fisico. Dal punto di vista mentale, venendo da una sconfitta, occorre una reazione forte per ribaltare quella che è stata la gara di domenica scorsa e confermare le nostre qualità che erano già emerse nelle partite precedenti. Affrontare il derby, una gara così sentita, cosa che i ragazzi stanno percependo molto specialmente negli ultimi giorni, può caricarli ulteriormente". Maraia ha ben chiaro il tipo di partita che potrà svilupparsi oggi allo stadio Bellucci.

"Mi aspetto una partita combattuta – afferma l’allenatore neroverde - nella quale, come sempre, il piccolo episodio e il particoalre potrebbe decidere la gara. La Pistoiese è una squadra che ha qualità importanti in tutti i reparti, ma particolarmente in quello offensivo dove ha giocatori che già in questo periodo dimostrano di avere una buona condizione e caratteristiche di rapidità e velocità. Credo che quello sia il punto di forza della Pistoiese e noi dobbiamo stare molto attenti a quella fase e cercare di sfruttare altre situazioni offensive da noi costruite. E’ una partita bella e stimolante, naturalmente anche complicata, ma vede la mia squadra pronta per affrontarla e per giocare una grande partita. Bisogna comunque capire anche che ci sono tante altre partite e che tutte hanno lo stesso valore". Quanto alla formazione c’è curiosità soprattutto per la decisione di Maraia di impiegare o meno dal primo minuto il centravanti Bocalon, che è guarito dall’infortunio e domenica scorsa ha già esordito per uno spezzone di partita a Imola.

