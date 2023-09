Coppa Italia di Promozione: Casalguidi-Lampo Meridien 0-0 a Calcio

CASALGUIDI

0

LAMPO MERIDIEN

0

CASALGUIDI: Fiaschi, Taddei (18’ st Maarouf), Robusto (1’ st Gaggioli), Ghimenti, Cappellini, Venturi (27’ st Bonfanti An.), Ceccarelli, Martini (1’ st Dani), Mallardo, Paccagnini, Bonfanti Al. A disp: Niccolini, Tesi, Frullanti, Turelli, Spadi. All. Benesperi.

LAMPO MERIDIEN: Lavorini, D’Angelo (28’ st Taverna), Simi, Mazzanti (11’ st Aquilante), Fanani, Del Sorbo, Bastogi (41’ st Fraschi), Di Vito, Pirone (37’ st Vitolo), Maiorana (18’ st Benedetti), Fattorini. A disp: Bartolozzi, Tavernari, Del Fa, Sabatini. All. Montagnolo.

Arbitro: Subhan di Pontedera.

Casalguidi e Lampo Meridien non vanno oltre lo 0-0 nel ritorno del primo turno di Coppa Italia di Promozione. Il pari a reti inviolate premia la formazione allenata da mister Montagnolo, che così accede al turno successivo grazie al 2-1 dell’andata. I ragazzi guidati da Benesperi ci provano in tutti i modi a pungere, ma Lavorini tutto sommato non corre dei grossi rischi. L’unica vera e propria occasione da gol è per Bastogi, ma il sinistro del centrocampista della Lampo Meridien si stampa sul palo.

Simone Lo Iacono