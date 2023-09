Ci Prendiamo i 3 Punti, Maraia Analizza la Gara

"Ci prendiamo i tre punti, perché partire con una vittoria è sempre molto importante, ma possiamo fare meglio". Così Ivan Maraia nel post partita. "Ci aspettavamo le difficoltà che abbiamo incontrato – dice il tecnico – peraltro in questo campionato ogni incontro è difficile e il nostro avversario si è dimostrato molto organizzato, inoltre il caldo ha inciso certamente sulla prestazione. Ci sono stati aspetti positivi, ma in molti altri bisogna ancora migliorare – continua – per individuarli bene però dovrò rivedere la partita con calma. Il primo è l’attenzione, ma si tratta di un elemento che è anche figlio della condizione fisica". Questo il suo film della gara: "Abbiamo fatto bene per venti minuti, poi l’avversario ci ha messo un po’ in difficoltà e la gara si è riaperta. Idem dopo: sembravamo in controllo ma nel finale abbiamo rischiato. Su questo possiamo fare meglio", chiude.