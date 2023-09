Campionati italiani Csi. In evidenza Silvano Fedi e Atletica Casalguidi

Nei giorni scorsi, la Val di Non ha ospitato i campionati nazionali CSI di atletica leggera. Una competizione, quella svoltasi a Cles (Trento) che ha portato in Trentino decine e decine di agonisti provenienti da tutta Italia. E fra loro c’erano anche gli atleti dell’Atletica Casalguidi e della Silvano Fedi Pistoia, che nel complesso non hanno affatto sfigurato. Per la società di Casalguidi, sugli scudi è salita Lara Ferri, vittoriosa tanto nel salto in lungo quanto nei 100 metri. E che dire di David Bardelli, capace di conquistare il titolo nazionale nella sua categoria nel lancio del disco e di agguantare una medaglia d’argento nel getto del peso? Si è poi distinta anche Veronica Biagioni, che ha vinto l’argento nel getto del peso e il bronzo nel lancio del disco. A chiudere l’elenco dei biancazzurri di Casalguidi, la medaglia di bronzo agguantata da Daniele Pagnini nei 200 metri della categoria "seniores". Anche la Silvano Fedi ha comunque motivi per sorridere: Nora Marongiu ha infatti portato a casa due bronzi nei 1500 e nei 3000 metri. E per entrambi i club, l’obiettivo per il presente e per il futuro resta quello di continuare su questa strada, confermandosi competitivi.