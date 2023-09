Bottegone eliminato dalla Coppa Toscana A vincere è Carrara

Un’eliminazione prevedibile. L’avventura in Coppa Toscana della Valentina’s Bottegone finisce subito: la squadra allenata da Maurizio Milani, infatti, soccombe 71-67 in casa del CMB. Ci sta, visti i pochi allenamenti sin qui svolti dai ragazzi di Bottegone. La formazione nostrana regge per mezz’ora, facendo anche la partita, ma poi è costretta a lasciare strada agli apuani. Ma le indicazioni arrivate da Carrara non sono del tutto negative, anzi. Ancora senza l’ultimo innesto Karapetrovic, e alle prese con una serata storta di Magnini, il trascinatore è Riccio, che si presenta al debutto con la nuova maglia con 22 punti. "In questo momento della stagione, la squadra non poteva avere 40’ nelle gambe – assicura coach Milani –: nell’ultimo quarto, come previsto, abbiamo mollato. La differenza fra noi e Carrara si è vista, considerando che si allena da più giorni. Ma finché abbiamo retto, ci sono state idee giuste e movimenti validi".