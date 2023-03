Blu Volley Quarrata: sogno vetta La Zona Mazzoni cerca risultati

Entriamo nella fase cruciale della stagione. In C femminile, dalle 21 a Fucecchio, il Blu Volley Quarrata cercherà il punto per il primo posto della classifica: in questo modo, disputerà il girone delle prime classificate e, se non dovesse spuntarla salendo in B2 nazionale, potrebbe avvalersi del paracadute-playoff. Sempre per la C "gentil sesso", il Volley Aglianese si confronterà con Cip-Ghizzani. In D femminile, il Progetto Volley di Michele Barbiero non deve più sbagliare se vuole finire primo: dalle 17.30 alla "Martin Luther King" di Bottegone chiederà strada alla Valdiserchio. In D maschile, dalle 18 a Certaldo nuovo impegno per la Zona Mazzoni, in crisi di risultati. "Dopo la sconfitta con Pescia, le atlete sono un po’ demotivate – ammette il coach dell’Aglianese Targioni –. e il Castelfiorentino è in forma". Sempre out Tucci e Mariotti influenzata nel Bottegone. "Fuori gli infortunati Alamanni e Spiniello – fanno sapere da casa-Mazzoni – dentro Giannini e Lorenzo Vivoli".

Gianluca Barni