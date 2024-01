Basket B Interregionale. Quarrata risplende. San Miniato travolta

Una giornata, l’ottava di ritorno dei campionati di serie B Interregionale e C, da incorniciare per le formazioni pistoiesi, capaci di calare il poker di vittorie. In B, il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata ha travolto, 86-65, San Miniato sul parquet del PalaMelo della città del mobile. Uno splendido successo, con protagonista assoluto Antonini, che chiude con 28 punti. Un’affermazione che consente agli uomini allenati da Alberto Tonfoni di salire al quarto posto della classifica con 24 punti, agguantando proprio San Miniato e mettendosi in scia a Virtus Siena 28, Empoli e Cecina 26. Quarrata: Mustiatsa 5, Balducci 7, Molteni 14, Falaschi, Calugi 6, Regoli 14, Antonini 28, Agnoloni, Tiberti 12.

Nel girone A di serie C, quarta vittoria di fila per la Valentina’s Camicette Bottegone, che espugna Fucecchio 77-70. Ancora privi del play titolare De Leonardo, i giocatori di coach Milani soffrono la grande fisicità e aggressività dei padroni di casa nel primo tempo, rimanendo comunque in scia. Dopo l’intervallo, la Valentina’s cambia marcia. Super partita di Maurice Delage con 25 punti e 8 rimbalzi catturati, super Fabio Riccio dalla lunetta (11/12). Sesta posizione in classifica a quota 16, assieme all’US Livorno, per i gialloneri. Bottegone: Magnini 1, Santangelo 4, Pierattini 4, Agostini, Leoni, Mati 11, Cukaj 7, Mucciola, E. Banchelli 3, Riccio 19, Delage 25, Milani 3. Nel girone B di C, grazie a un’ottima prestazione di squadra, l’Endiasfalti Agliana riesce a violare 77-76 dopo un tempo supplementare il campo del Don Bosco Livorno. Quarta piazza in classifica a 20, in compagnia della Juve Pontedera. Agliana: Zita 1, Bacci 14, Andrei 7, Nesi 17, Mbengue 4, Bibaj, Bonistalli, Mucci 5, Rossi 17, Nieri 12. E dire che alla vigilia della partita Daniel Catalano ha lasciato la società neroverde. Una decisione inaspettata, mossa dalla volontà dell’atleta di intraprendere un nuovo percorso. Sempre nel girone B, trionfa la Gioielleria Mancini Monsummano, 72-61, contro il Cus Pisa: valdinievolini ottavi in graduatoria a 12.

Gianluca Barni