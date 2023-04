Attenta Pistoiese, c’è l’ostacolo Corticella

La Pistoiese nella sfida di oggi sul campo del Corticella (ore 15) ha un solo risultato: la vittoria. Gli arancioni sono in testa alla classifica con un solo punto di vantaggio sulla Giana Erminio ed a cinque giornate alla fine del campionato non ci sono altre strade se non provare a vincerle tutte per raggiungere l’obiettivo. A dire il vero questa è una condizione che la Pistoiese si porta dietro dall’inizio della stagione: prima doveva vincere per recuperare punti adesso per mantenerli. Invertendo l’ordine degli addenti, il risultato non cambia. Senza mai sbagliare (le vittorie consecutive sono già otto, record), la promozione in serie C sarà cosa fatta. Va però detto che gli arancioni si troveranno di fronte una squadra che ha ancora buone possibilità di entrare nei playoff che si trovano solo a 4 lunghezze di distanza (il Corticella ha 47 punti, contro i 51 del Carpi quinto). Questo per dire che per la Pistoiese non sarà una partita facile (chiedere all’Aglianese due stagioni orsono...) proprio perché gli avversari hanno ancora qualcosa da chiedere al campionato e vorranno sfruttare al massimo il favore del campo.

Di contro c’è che gli arancioni stanno dimostrando di avere una marcia in più rispetto a tutte le altre squadre, arrivano all’appuntamento da prima della classe e con la ferma convinzione di portare a casa i tre punti. "E’ una partita che ha un’importanza enorme – dice il diesse arancione Gianni Rosati – forse la più difficile delle cinque gare che rimangono da qui alla fine del campionato e se ci portasse al risultato che tutti auspichiamo potrebbe proiettarci vicino al raggiungimento del nostro obiettivo. Capisco che la giornata sia particolare, ma aspetto i nostri tifosi che possono darci quel qualcosa in più in una sfida così delicata".

Intanto una sconfitta è arrivata fuori dal campo. Il Collegio di Garanzia dello Sport si è pronunciato in merito al ricorso riguardo l’omologazione del risultato in essere – Pistoiese–Forlì 0-2, disputatasi in data 23102022 – e ha dichiarato in ultimo appello inammissibile il ricorso della società arancione, confermando la decisione impugnata. L’amministratore unico Alessandro Gammieri ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni in relazione alla pronuncia del Collegio di Garanzia del Coni: "Ringraziamo lo studio Chiacchio per il lavoro svolto, sapevamo quanto fosse ardua l’impresa. La sentenza odierna non compromette il nostro cammino, anzi, ci motiva ancor di più a continuare per la nostra strada fino al termine del campionato".

Maurizio Innocenti