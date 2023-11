Al PalaTerme non si passa. La Fabo blocca Paffoni

Fabo Herons Montecatini

79

Paffoni Fulgor Omegna

70

MONTECATINI: Benites 9, Chiera 5, Natali 6, Arrigoni 10, Sgobba 17, Dell’Uomo 17, Carpanzano 6, Lorenzetti 6, Giancarli 3, Longo ne, Lorenzi ne, Rattazzi ne. All. Barsotti.

OMEGNA: Kosic 4, Fazioli 16, Solaroli 8, Torgano 6, Balanzoni 25, Baldassarre 8, Coltro 2, Picarelli 1, Bucelli ne, Jokovic ne, Maulini ne. All. Ducarello.

Arbitri: Vastarella e Marconetti

Note: parziali 21-23, 42-41, 66-51.

La Fabo Herons Montecatini fa valere la legge del PalaTerme e impone il primo stop in esterna alla Paffoni Omegna, fin qui sempre vincente lontano dal PalaBattisti: finisce 79-70 per la formazione di casa, che si tiene stretto il primato in classifica nel Girone A di Serie B Nazionale, in coabitazione con la Pielle Livorno. L’avvio però è di marca rossoverde, con Solaroli e Balanzoni che colpiscono da sotto per lo 0-4 Omegna. Sgobba mostrerà pure qualche lacuna quando si tratta di difendere il proprio canestro ma è lui che offensivamente tiene a galla gli "aironi", anche perché la Paffoni continua a far male alla difesa rossoblù sia nel pitturato che da fuori, con Baldassarre che porta gli ospiti avanti addirittura di quattro possessi (10-18). Dell’Uomo in uscita dalla panchina suona la carica per gli "aironi" ed è sempre il giocatore calabrese a permettere alla Fabo di mettere la testa avanti per la prima volta dalla palla a due, dopo che Giancarli aveva riportato a contatto la squadra di Barsotti con la tripla del -2 sulla prima sirena. Sgobba e Lorenzetti spingono Montecatini al +5 ma Balanzoni continua ad essere una tassa salatissima da pagare per la difesa di casa: altri 6 punti del numero 14 di Omegna e ospiti di nuovo avanti. La tripla dall’angolo di Coltro vale il nuovo +4 piemontese ma ha anche l’effetto di una sveglia per Natali e compagni, che piazzano un break di 6-0 tornando nuovamente a condurre le danze, ma Coltro fa nuovamente il guastafeste per il 42-41. Al rientro dagli spogliatoi Omegna "provoca" ancora gli Herons, che rispondono con un altro parziale di 8-0 propiziato dalle triple di Chiera e Benites. L’ex San Miniato e Vigevano dopo un primo tempo complicato sembra un altro giocatore: altre due bombe e Montecatini che scollina la doppia cifra di vantaggio (56-45). Carpanzano addiziona un 22 a cronometro fermo che manda in orbita la Fabo, ma è grazie alla difesa che Montecatini riesce a prendere il largo: Omegna va a -15 allo scoccare della terza sirena, poi anche a -21. Dell’Uomo è "man of the match": fiuta il momento di rilassamento dei compagni, che si siedono e permettono alla Paffoni di rientrare sul 77-67. Il mai domo Lorenzetti placa gli ardori piemontesi e garantisce un finale in controllo.

Filippo Palazzoni