Aglianese subito in forma Tris netto al Ponsacco

Aglianese

3

Mobilieri Ponsacco

1

AGLIANESE: Moretti, Maloku, Perugi, Ranelli (88’ Marcellusi), Pupeschi, Iacoponi (17’ Fiaschi), D’Amico (64’ Pintore), Marino, Poli (64’ Bifini), Gabbianelli, Lika (88’ Tesi). A disp. Vilardi, Nero, Di Fiandra, Bellucci. All. Maraia.

MOBILIERI PONSACCO: Fontanelli, Fasciana, Felleca (46’ Nannetti), Bardini (46’ Matteoli), Grea, De Vito, Innocenti, Fratini (64’ Hanxari), Buffa (75’ Milli), Remedi (46’ Regoli), Nieri. A disp. Falsettini, Macchi, Mogavero, Panattoni. All. Caramelli.

Arbitro: Giordano di Grosseto.

Marcatori: 2’ D’Amico, 16’ Poli, 36’ Gabbianelli, 63’ Moloku (aut.).

CALCIO

L’Aglianese brilla e stende un Ponsacco piuttosto opaco, specialmente in un primo tempo dominato dai padroni di casa. La squadra di Maraia esegue un monologo nella prima frazione con gioco a due tocchi, veloce e ben orchestrato che produce un meritato 3-0 dopo poco più di mezz’ora di gioco. Già al 2’ arriva il vantaggio dell’Aglianese con D’Amico il cui tiro a giro si insacca sotto l’incrocio dei pali. L’Aglianese continua la sua manovra agile ed elegante fino al secondo gol di Poli che finalizza un’azione sulla sinistra condotta da Perugi e Gabbianelli. Il Ponsacco appare sulle corde anche dal punto di vista atletico. La formazione di Maraia continua a condurre il gioco fino al terzo gol segnato da Gabbianelli, che riceva da Poli in mezzo all’area, fa fuori un avversario e deposita in rete.

Nella ripresa la musica cambia, Caramelli fa tre cambi inserendo Nannetti, Regoli e Matteoli e il Ponsacco inizia con maggiore intraprendenza mostrando di non essere la squadra del primo tempo. Al 51’ Innocenti conclude da fuori anche se in modo poco pericoloso per Moretti. Al 57’ il Ponsacco ha l’occasione per provare a riaprire la partita con Matteoli, ma il suo tiro viene neutralizzato da una difficile parata di Moretti che salva la sua porta, sulla respinta del portiere Buffa conclude ma il pallone viene ribattuto da un difensore. Il Ponsacco riesce a segnare al 63’ con un cross dalla destra sul quale si contrastano Nieri e Maloku, il pallone carambola sul difensore e finisce in rete. In seguito l’Aglianese controlla la gara e non ci sono altri episodi di rilievo.

Giacomo Bini