Aglianese sconfitta a Calcio: Imola e Fossati: "Ci serve un po' di tempo"

"I nostri obiettivi non cambiano: speriamo di rifarci subito con la Pistoiese". Il presidente dell’Aglianese Fabio Fossati mantiene la barra del timone dritta anche dopo la prima sconfitta stagionale, certamente non prevista, sul campo dell’Imolese, alla seconda giornata di campionato. "Una sconfitta ci può stare – dice il numero uno neroverde – anche perché ricordiamo che l’Imolese viene dalla LegaPro e che da quello che ho visto è una buona squadra. Noi abbiamo creato un collettivo in venti giorni e anche l’allenatore avrà bisogno di tempo per far sì che la squadra possa amalgamarsi: lasciamogli il tempo di lavorare. I nostri obiettivi, quelli che ci siamo prefissati, credo che possano essere raggiunti". Fossati analizza con lucidità anche i diversi momenti della partita: "E’ stata una gara complicata – sostiene – siamo partiti bene. Nei primi venti minuti meritavamo qualcosa in più e abbiamo avuto tre o quattro occasioni importanti con Gabbianelli e con Poli, poi il pressing dell’Imolese ci ha messo in estrema difficoltà. Nel secondo tempo loro hanno continuato a correre tantissimo e non siamo riusciti a creare molto". Il pensiero del presidente corre inevitabilmente all’appuntamento di domenica prossima, il derby con la Pistoiese. "Sarà una partita difficile – ammette Fossati – perché la Pistoiese è una squadra molto forte e oltretutto viene da una vittoria di domenica scorsa. Ma abbiamo le carte in regola per fare bene", conclude.

Giacomo Bini