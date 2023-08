Aglianese al banco di prova E finisce con un pareggio

Aglianese e Ghiviborgo pareggiano per 1-1 nel test amichevole andato in scena al "Benedetti" di Borgo a Buggiano. Per l’Aglianese, giunta al quarto match del precampionato, un piccolo passo indietro sul piano del gioco e della condizione atletica, col Ghiviborgo apparso più pimpante e pronto in vista dell’imminente inizio ufficiale della stagione, in programma domenica 3 settembre. Il grande caldo non ha agevolato la manovra dei due schieramenti, ma è stata comunque la formazione lucchese ad avere in mano il pallino del gioco per buona parte dell’incontro. Il primo squillo del pomeriggio arriva al 15’ col sinistro di Seminara, controllato in due tempi da Vilardi. L’Aglianese è lenta nel manovrare il pallone e ad avere la meglio nei contrasti sono sempre i biancorossi, che infatti al 27’ vanno in vantaggio: Carcani riceve una rimessa laterale, si gira in area e col sinistro fa 1-0.

Alla mezz’ora Maraia prova a correre al riparo cambiando modulo, spostando Perugi nel suo ruolo naturale di terzino sinistro e accentrando Gabbianelli sulla trequarti. Ciò nonostante, a sfiorare il gol è ancora il Ghiviborgo con una botta da centrocampo di Seminara che si infrange sulla traversa. In chiusura di frazione esce anche l’Aglianese che allo scoccare del 45’ minuto trova il pareggio con D’Amico, che col sinistro sigla la rete dell’1-1. In apertura di ripresa l’inerzia del match è nuovamente in mano al Ghiviborgo che costruisce la prima chance della ripresa con l’azione mal conclusa da Poli, il cui tiro troppo debole viene bloccato da Vilardi. Ancora Ghiviborgo in avanti al 18’ con Petronelli, attento Vilardi a mettere in corner. Le molte sostituzioni spezzano parecchio la partita, che col passare dei minuti non offre degni di nota fino al 44’, quando è l’Aglianese ad avere la palla del 2-1. Lika serve in verticale Marino, il quale a tu per tu Masini non angola il tiro a sufficienza. È l’ultimo brivido del match prima del triplice fischio, che sancisce la definitiva parità tra le due compagini.

Questa la formazione iniziale dell’Aglianese: Vilardi (dal 25’ st Moretti); Perugi (dal 9’ st Iacoponi), Pupeschi, Agostinone (dal 25’ st Tesi); Maloku, Marcellusi, Ranelli (dal 1’ st Marino), D’Amico (dal 9’ st Lika); Gabbianelli (dal 37’ st Eddarraj), Bocalon, Bifini (dal 20’ st Poli Gianmarco). A disposizione: Fiaschi, Sabatino, Cirri, Di Fiandra. Allenatore: Maraia.