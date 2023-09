Abbonamenti La seconda fase Ecco la guida

Al via la seconda fase della campagna abbonamenti dell’Estra Pistoia per la stagione 20232024, dal pomeriggio di mercoledì 6 settembre. Dopo il più 150 per cento di sottoscrizione di tessere fatto registrare alla fine di luglio. Contestualmente, ricordiamo che l’acquisto può essere effettuato anche online su www.etes.it. Questi gli orari per la riapertura della campagna, ricordando che il personale sarà a disposizione, come sempre, all’interno della sala stampa con ingresso nel palasport dal lato curva Pistoia. Mercoledì 6, giovedì 7 e venerdì 8 settembre dalle 17.30 alle 19.30. Sabato 9 settembre dalle 10.30 alle 12.30. Lunedì 11 e martedì 12 chiuso. Mercoledì 13, giovedì 14 e venerdì 15 dalle 17.30 alle 19.30. Sabato 16 settembre dalle 10.30 alle 12.30. Da lunedì 18 a sabato 30 settembre gli orari saranno dalle 17.30 alle 19.30 (lunedì-venerdì) e 10.30-12.30 (il sabato). Infine, dal 2 al 4 ottobre sempre dalle 17.30 alle 19.30.