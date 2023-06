Perde il controllo: l’auto si ribalta con quattro persone a bordo

Pistoia, 25 giugno 2023 - Un brutto incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 25 giugno. Il conducente di una vettura, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell'auto.

Il mezzo si è ribaltato con i quattro occupanti a bordo, finendo nel campo sottostante. Subito allertati i soccorsi, una quadra del comando dei vigili del fuoco di Pistoia è intervenuta sulla strada provinciale 9, variante di via Montalbano in località Ponte Stella alle ore 14.30 circa.

Il personale intervenuto ha collaborato con il 118 per il trasporto della persona spinalizzata. Per una delle persone a bordo infatti è stato necessario il presidio della tavola spinale essendo un paziente politraumatizzato. Accertamenti in corso per risalire all'esatta dinamica dell'incidente.

