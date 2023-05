Eco+Equo: Fondazione Caript lancia il nuovo brand dell’economia circolare

Pistoia, 11 maggio 2023 - Si chiama Eco+Equo il nuovo brand di Fondazione Caript collegato a un progetto nel segno della solidarietà e dell’economia circolare. E’ una collezione legata a capi ed accessori frutto di lavorazioni artigianali che hanno due specifiche da soddisfare in tutti i casi: riuso di materiale di scarto di rimanenza da produzione di aziende tessili e la collaborazione con imprese benefit che si occupano, pertanto, di reintrodurre nel mondo del lavoro persone al centro di progetti di inclusione sociale e lavorativa. Ma le innovazioni a riguardo sono notevoli: grazie ad un QR-code sull’etichetta di ogni capo, è possibile conoscere tutti i vari momenti del processo di produzione grazie ad un collegamento diretto con la pagina web di Fondazione Caript.

I primi prodotti ad essere realizzati, tutti progettati da Fondazione Caript assieme a Metilene Design e Comunicazione, sono la borsa «Ethic everyday bag» e il portachiavi sostenibile prodotti dal «Manusa KnitLab» della Cooperativa sociale Manusa che coniuga l'artigianato tessile a valori etici e sociali, mettendo a disposizione maestranze artigianali del territorio e dando nuove opportunità lavorative per persone a rischio esclusione sociale e nuova vita a materiali di scarto del ciclo industriale tessile; lo zaino a sacca Social backpack, realizzato da Fody, start up di Pistoia dove scarti di produzioni tessili vengono lavorati da artigiani che, a causa di condizioni psicofisiche o sociali, risultano emarginati dal contesto economico e lavorativo.

Fody, fra l’altro, è un progetto importante che sta andando avanti – anche in autonomia – da oltre un anno e consente di consegnare, per ogni metro quadro di tessuto utilizzato per gli zaini, una coperta salvavita necessaria, nel prossimo inverno, per aiutare persone o animali a difendersi dall’emergenza freddo. Un primo lotto di queste sacche, duemila pezzi, è stato distribuito ieri gratuitamente agli studenti protagonisti del Giardino delle Invenzioni, la mostra dei prodotti d’ingegno elaborati dalle scuole della provincia di Pistoia per il concorso «Sì... Geniale!». Gli zaini sono stati realizzati da ragazze e ragazzi de Il Sole Associazione Down Pistoia e della Fondazione Raggio Verde, che si occupa di disturbi dello spettro autistico. Questo sabato, infine, agli «Open Days» di Gea ci sarà un corner interamente dedicato al progetto, mentre altri accessori di questa linea Eco+Equo saranno distribuiti in occasione di futuri eventi di Fondazione Caript.

S.M.