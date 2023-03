Ztl, permessi in scadenza Ecco come rinnovarli

La polizia municipale sta inviando le modalità di pagamento per rinnovare i permessi di transito e sosta in Zone a traffico limitato, centro storico e area pedonale urbana e nei settori di sosta residenti per l’anno 2023. I titolari di autorizzazione permanente Ztl e settori residenti riceveranno, quindi, direttamente al proprio domicilio le indicazioni per il pagamento tramite PagoPA. La scadenza per il pagamento sarà indicata nell’avviso. Il contrassegno del 2022 potrà essere utilizzato fino al 31 marzo, qualora permangano i requisiti previsti per il rilascio del permesso e sia stata effettuato il pagamento entro la data che sarà indicata. Il contrassegno con scadenza 31 dicembre 2023 sarà inviato per posta direttamente alla residenza, una volta effettuate le necessarie verifiche. Per informazioni, l’ufficio Permessi della polizia municipale è aperto su appuntamento il lunedì e il venerdì dalle 15 alle 18, il mercoledì dalle 9 alle 12. È possibile chiamare lo 0573 371981 il martedì 9-12, mercoledì e giovedì 15-18.