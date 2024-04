Ztl e permessi. I rinnovi entro la fine del mese

Per rinnovare i permessi di transito e sosta in Ztl c’è tempo fino alla fine del mese. I titolari di autorizzazione permanente dei settori di sosta residenti e Ztl (categorie 1, 2, 4, 5 e 6 ), con scadenza fissata al 31 dicembre, possono rinnovare il permesso accedendo al portale www.sostareapistoia.com. La stessa procedura è attiva per il rinnovo degli abbonamenti della sosta nei settori. Per nuove emissioni di permessi è possibile fissare un appuntamento con il personale presente allo sportello lasciando un messaggio in segreteria, scrivendo una email o chiamando il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 12 e il mercoledì dalle 14 alle 17. Per informazioni 0573 371981.